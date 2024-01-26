Alina Lozano responde a críticas por raparse el cabello: así luce tras su cambio de look

Alina Lozano sorprendió a sus seguidores en días recientes con un radical cambio de imagen: decidió raparse el cabello y mostrar una apariencia muy diferente a la que había lucido toda su vida.

Lozano es una de las actrices más reconocidas de la televisión colombiana y cuenta con una trayectoria de más de tres décadas. El público la recuerda especialmente por su personaje de Nidia Pacheco en ‘Pedro, el escamoso’, aunque también ha participado en producciones como ‘El último matrimonio feliz’, ‘Las detectivas y el Víctor’, ‘Pobres Rico’, ‘El Bronx’ y ‘Pa’ quererte’.

Así luce ahora Alina Lozano

Luego de su ruptura con el joven actor Jim Velásquez, Alina compartió varias publicaciones en las que mostró el resultado de su nuevo look, que rápidamente generó comentarios entre sus seguidores.

La transformación generó opiniones divididas entre sus seguidores. Mientras algunos celebraron que se atreviera a cambiar de imagen y destacaron que luce diferente, otros cuestionaron la decisión. Incluso hubo usuarios que llegaron a preguntarle si detrás de su nuevo aspecto existía alguna enfermedad.

Ante esas preguntas, Alina Lozano decidió explicar en un video publicado en Instagram las razones que la llevaron a tomar esta decisión. La actriz dejó claro que no se trató de un problema de salud y contó qué la motivó a cambiar de imagen.

“Hace muchos años que soñaba con raparme, porque me encanta, simplemente me encanta”, explicó la bogotana, quien también reflexionó sobre la relación entre el cabello, la imagen y las exigencias propias de su profesión.

Alina Lozano señaló que durante buena parte de su carrera sintió que no tenía plena libertad sobre su apariencia debido a las necesidades de continuidad de los personajes. “Yo como actriz nunca me sentí muy dueña de mí”, afirmó, al recordar que su cuerpo y su cabello hacen parte de las herramientas con las que trabaja.

Por eso, ahora que tiene la posibilidad de decidir sobre su imagen, aseguró que quiso darse la libertad de llevar el look que siempre había querido. “Ahora me quiero dar la continuidad que yo quiera darme”, manifestó.

Alina Lozano también cuestionó que un cambio de cabello tenga que relacionarse automáticamente con una enfermedad o con algún problema de salud mental. Para ella, raparse es simplemente una elección estética y una forma de sentirse cómoda consigo misma.

“Yo me siento plena, yo me siento de una libertad”, aseguró la actriz, quien, pese a las críticas, dejó claro que está satisfecha con su nueva apariencia.

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