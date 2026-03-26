Altafulla, de ‘La casa de los famosos’, publicó video entre lágrimas: “Estoy vuelto nada”

Andrés Altafulla, ganador de ‘La casa de los famosos Colombia 2′, reapareció en sus redes sociales en la madrugada del 26 de marzo con un mensaje que sorprendió a sus seguidores. A través de un video, el cantante se mostró visiblemente afectado, en un tono poco común frente a la imagen alegre que suele proyectar en sus contenidos.

La publicación generó múltiples reacciones entre quienes lo siguen, no solo por el tono del mensaje, sino por el contraste con su estilo. El barranquillero, conocido por mostrarse cercano, espontáneo y con un enfoque positivo, dejó ver una faceta distinta que rápidamente despertó comentarios de apoyo, preocupación y solidaridad por parte de su audiencia.

¿Qué le pasó a Andrés Altafulla?

En el video, el artista explicó que atraviesa un momento personal complejo que lo llevó a apartarse temporalmente de la creación de contenido. “A mí no me gusta que nadie me vea triste, yo no me pongo así y gracias a Dios siento que tengo una vida maravillosa, pase lo que me esté pasando. Pero en este momento estoy vuelto nada y por eso les dejé de hacer contenido”, expresó al inicio del mensaje.

Más adelante, Altafulla reveló que su estado emocional está relacionado con la muerte reciente de uno de sus amigos. Según contó, compartió mucho tiempo con este hombre en meses recientes, tanto a nivel personal como profesional, lo que hizo que su pérdida tuviera un impacto significativo.

“Estoy triste y estoy con una pulla por dentro porque se me acaba de morir un pana, una persona bastante cercana (...) Hoy hablé con él entre las 8:00 y las 9:30 de la mañana, pero después me dejó de responder y a las 10:00 me llamaron para decirme que se murió”, relató.

En medio de su mensaje, el cantante también compartió una reflexión sobre la vida y la fragilidad del tiempo, invitando a sus seguidores a valorar a las personas cercanas.

“El mensaje es que cualquier día nos vamos de aquí, que cualquier día se acaba la vida y que de pronto el día de mañana no llega. Estar vivo es un milagro y es un momentico. Por eso quiero decirles que no se acuesten de pelea con nadie, que no se guarden nada y que se gocen la vida y le den gracias a Dios”, concluyó Andrés Altafulla en su publicación.

El testimonio generó una ola de reacciones en redes sociales, donde amigos y seguidores le expresaron solidaridad y acompañamiento. Varios usuarios, además, destacaron la honestidad del cantante al compartir un momento personal con su audiencia.

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