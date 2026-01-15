Alzate mostró video inédito de Yeison Jiménez y conmovió a sus seguidores

La muerte de Yeison Jiménez sigue siendo un tema muy comentado en redes sociales y medios de comunicación. El artista de 34 años murió en un accidente de avioneta luego de despegar, junto a cinco personas de su equipo de trabajo, del aeropuerto de Paipa, Boyacá para cumplir con unos compromisos laborales. Desde entonces, sus familiares, seguidores y amigos han publicado en redes sociales algunos recuerdos especiales con el artista, quien se dio a conocer por temas como El aventurero, Hasta la madre, Por qué la envidia, tengo ganas, entre otras.

Video de Yeison Jiménez

El cantante Alzate compartió en sus redes sociales un video inédito junto a Yeison Jiménez, un momento que llenó de nostalgia a sus seguidores y revivió los recuerdos del artista que ya no está con nosotros.

El video muestra el día en que comenzó a tomar forma la canción Mi venganza, uno de los grandes éxitos de los dos artistas. En el clip, se observa a Yeiso en un ambiente íntimo y cotidiano, preparando el desayuno para el equipo mientras, junto a Alzate, ensayan partes de la canción. Al compartir este material, el intérprete mencionó que se trataba de un recuerdo que nunca había compartido públicamente y que decidió revelar ahora para que sus seguidores conocieran la historia detrás de este tema. “Es un video que tenía guardado y que nunca había mostrado sobre cómo nació ‘Mi venganza’”, comentó el artista, añadiendo que el clip tiene un gran significado para él, ya que revive el momento en que comenzó esa colaboración que luego se convirtió en un éxito en la música popular.

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El intérprete de Copita de licor, también agregó: “¿Qué les pareció este video inédito? Hay muchos videos que tengo inéditos con Yeison y este me pareció súper especial porque muchos preguntan sobre la historia de Mi Venganza. Ese día era en mi casa en Miami y él me visitó, estábamos en el piano durante la noche y le mostré por primera vez la canción. Se levantó con ella en la cabeza a cocinar el desayuno para todos, yo estaba sentado en la barra. Yo se le cantaba, él apenas se la estaba aprendiendo y me decía. ‘Quiero grabarla con vos’. Ahí empezó ese dúo exitoso", contó.

La publicación desató muchos comentarios en las redes sociales. Algunos fanáticos elogiaron la simplicidad del momento que se capturó en el video y se mostraron emocionados al ver una faceta tan cotidiana del artista de Manzanares, Caldas. Otros usuarios destacaron que este tipo de recuerdos ayuda a mantener vivo el legado musical de Yeison Jiménez, quien a lo largo de su carrera se consolidó como uno de los exponentes más importantes de la música popular colombiana. “Un ser humano noble, humilde, bueno, sencillo y con ese carisma tan espectacular, gracias por compartir este hermoso recuerdo”, “Yeison duele como si fuese un ser querido”, “Hasta cocinando y descalzo... Hermoso. Gracias Alzate por compartir esos momentos en casa”.