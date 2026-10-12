Amparo Grisales advirtió sobre conocido procedimiento estético: "No hay vuelta atrás"

Amparo Grisales volvió a referirse a los procedimientos estéticos y esta vez puso el foco en las mujeres jóvenes que recurren a los rellenos faciales. Durante una entrevista con el periodista Gustavo Gómez, la actriz compartió su opinión sobre las intervenciones en el rostro y manifestó su preocupación por las consecuencias que, según considera, pueden aparecer con el paso del tiempo.

La conversación se dio el domingo 11 de octubre, en el programa ‘Los Protagonistas’, de Caracol Radio, espacio en el que la jurado de ‘Yo me llamo’ habló sobre distintos aspectos de su vida personal, su carrera artística y su manera de entender el cuidado del cuerpo.

¿Qué dijo Amparo Grisales sobre los rellenos faciales?

Al referirse a las mujeres que recurren a estos tratamientos, la caldense de 70 años advirtió sobre lo que, desde su perspectiva, podrían enfrentar años después de someterse a las intervenciones. Allí, expresó su preocupación por las decisiones estéticas que se toman sin considerar cómo pueden evolucionar sus efectos.

“Ellas no saben que cuando cumplan 40 o menos van a pagar la cuenta de cobro y ya no hay vuelta atrás”, afirmó durante la conversación.

Amparo Grisales cuestionó el uso de rellenos faciales a edades tempranas y advirtió sobre las posibles consecuencias a largo plazo. Además, cuestionó las cirugías estéticas en el rostro y sostuvo que las intervenciones pueden ser perceptibles, incluso cuando se busca un resultado discreto.

“Por muy perfecta que parezca la cirugía, no son perfectas y siempre se notan”, concluyó al respecto.

Amparo Grisales reveló que le ofrecieron incursionar en la política

Durante la entrevista, ‘La Diva de Divas’ también contó que algunos empresarios le plantearon la posibilidad de participar en política, al considerar que tenía cualidades para desarrollar una carrera en ese ámbito. La actriz recibió la propuesta como un reconocimiento a sus capacidades, más allá de su imagen pública.

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“Me lo propusieron unos amigos (…) empresarios. Me dijeron: ‘Estuvimos hablando y tú tienes buena talla para que te lances y puedas hacer una carrera en política’. Les agradecí mucho porque quiere decir que soy inteligente o que ven algo carismático en mí, más allá de la belleza, pero desde que nací, mi carrera ha sido mi amante”, relató.

Pese a la propuesta, Amparo Grisales dejó claro que su prioridad ha sido su trayectoria artística. Con esa respuesta, descartó que su interés profesional esté en trasladarse al escenario político y reafirmó el lugar que ocupa la actuación en su vida.

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