Amparo Grisales cumple años: un recorrido por su vida y su trayectoria artística

Este 19 de septiembre, Amparo Grisales está de cumpleaños. Con más de cinco décadas vinculada a la actuación, la televisión, el cine y el teatro, la Diva de divas, nacida en Manizales en 1956, la actriz ha construido una trayectoria que atraviesa distintas generaciones de espectadores. Amparo, que hoy cumple 70 años, visualizó un camino en las artes y en cada proyecto en que participa imprime su sello como referente de televisión, teatro y cine.

Desde pequeña estuvo vinculada con distintas expresiones del arte y recibió una formación que sería fundamental para su carrera. A los cinco años ingresó a la Escuela de Bellas Artes de Manizales, donde comenzó a estudiar disciplinas relacionadas con la música y las artes escénicas.

El arte llegó a la vida de Amparo Grisales desde niña

En su Manizales del alma, en el seno de su familia, encabezada por sus padres, Gustavo Grisales y Delia Patiño, Amparo y sus hermanos Omaira, Fernando, Luz Marina y Patricia empezaron su camino en el arte. La influencia de su madre, quien cantaba ópera y fue una de las principales impulsoras de la formación artística de sus hijos, fue determinante para quien se convertiría en la Diva de Colombia. En una entrevista publicada por ‘El Heraldo’ en 2021, la actriz contó que buena parte de su formación en las artes tenía la influencia de su progenitora, a quien recordó como una mujer protectora que también les dio libertad a sus hijos para desarrollar sus propios proyectos.

“Mi mamá tenía mucha sabiduría, era mi gran amiga”, recordó Amparo Grisales en esa conversación. Allí explicó que doña Delia, que era soprano, la llevó a ella y a sus hermanas a estudiar música y arte dramático desde pequeñas y aseguró: “Toda la formación actoral y musical que tengo se la debo a mi mamá”.

La relación de las hermanas Grisales con la actuación también se desarrolló dentro de su hogar, donde también se escuchaba a artistas como la cantante de ópera María Callas. En una publicación de la revista ‘Cromos’, Patricia, su hermana menor, recordó que de niñas organizaban representaciones teatrales en el patio de su vivienda, ubicada en el barrio Cristo Rey, en la capital de Caldas. Amparo interpretaba, entre otros personajes, a Caperucita Roja. Su madre apoyaba aquellas presentaciones y un profesor de arte, amigo de su hermana mayor, acudía a la casa para montar obras con ellas.

Aquel acercamiento temprano con el escenario terminó convirtiéndose en una profesión. Uno de los recuerdos más particulares de su infancia ocurrió cuando llegó el primer televisor a la casa familiar. Según contó ‘la Diva de Divas’ a ‘Cromos’, mientras veía un comercial protagonizado por una actriz de la época, dijo que algún día ella también estaría en televisión. Años después, esa idea dejó de hacer parte de un juego infantil y comenzó a convertirse en realidad.

La oportunidad de trasladarse a Bogotá llegó cuando tenía 15 años. Durante unas vacaciones viajó con su hermana Luz Marina para pasar unos días en la capital y decidió quedarse. Poco después buscó una oportunidad en RTI y llegó hasta el director Eduardo Gutiérrez, a quien le manifestó que quería actuar. Él le entregó un libreto de ‘María‘, basado en la novela de Jorge Isaacs, para que realizara una prueba. Al día siguiente obtuvo el papel de Eloísa, pariente de Efraín.

Publicidad

Una carrera en televisión, cine y teatro

Después de ‘María‘ (1972), Amparo Grisales continuó su trabajo en producciones como ‘Caminos de gloria‘ (1973), ‘Vendaval‘ (1974), ‘Antón García‘ (1974-1975), ‘La mala hora‘ (1976) y ‘Embrujo verde‘ (1977). En esta primera etapa también apareció en ‘En la trampa‘ (1976) y participó en ‘Estudio 15‘, espacio musical en el que comenzó como bailarina antes de consolidarse como actriz. Estos trabajos marcaron sus primeros años frente a las cámaras, antes de que su carrera comenzara a ampliarse hacia otros escenarios.

El salto definitivo de esa primera etapa llegó con ‘Manuela‘ (1975), adaptación de la novela de Eugenio Díaz Castro. Grisales tenía 17 años y la producción, realizada por Punch, se convirtió en su primer gran papel protagónico. Años después, la actriz lo recordaría como uno de los momentos más importantes de su trayectoria.

Publicidad

A partir de finales de los años 70, su carrera también comenzó a trasladarse al cine. Participó en ‘Pasión por el peligro‘ (1979), ‘Golpe a la mafia‘ (1980), ‘Tiempo para amar‘ (1980), ‘La virgen y el fotógrafo‘ (1983) y ‘Los elegidos‘ (1984), una coproducción entre Colombia y la Unión Soviética. En televisión, mientras tanto, interpretó a Bernarda Cutiño, ‘La Caponera’, en ‘El gallo de oro‘ (1981), y en 1985 protagonizó ‘Tuyo es mi corazón‘, junto a Carlos Vives. La producción se convirtió en uno de los éxitos de la época y consolidó a Amparo Grisales como una de las actrices más reconocidas de la televisión colombiana.

El teatro también ocupó un lugar importante durante esos años. En 1986 participó en ‘De mujer a mujer‘ y en 1987 hizo parte de ‘Casa de muñecas para adultos‘. Luego, en 1990, regresó a las tablas con ‘Doña Flor y sus dos maridos‘, comedia musical basada en la novela de Jorge Amado y protagonizada junto a Carlos Muñoz y Yuldor Gutiérrez. El montaje tuvo una amplia temporada en Colombia y posteriormente llegó a Venezuela, donde continuó en 1991.

Publicidad

En 1988 llegó una de las producciones televisivas más importantes de toda su carrera: ‘Los pecados de Inés de Hinojosa‘. En la miniserie dirigida por Jorge Alí Triana, Amparo interpretó a Inés de Hinojosa y compartió protagónico con Margarita Rosa de Francisco. La producción, basada en la novela de Próspero Morales Pradilla, quedó registrada como uno de los títulos más recordados de la televisión colombiana y marcó un momento especialmente significativo por la manera en que abordó las relaciones y la sexualidad en la pantalla de aquella época.

Durante los años 90, la actriz continuó alternando televisión, cine, teatro y música. En televisión protagonizó ‘Herencia maldita‘ (1990), interpretó a Isabel Arroyo en ‘En cuerpo ajeno‘ (1992), y posteriormente estelarizó ‘La sombra del deseo‘ (1996) y ‘Dos mujeres‘ (1997). Durante la década también participó en la película ‘Bésame mucho‘ (1996).

Publicidad

Grisales continuó vinculada a la actuación. En cine protagonizó ‘Bolívar soy yo‘ (2002), dirigida por Jorge Alí Triana, en la que interpretó a Alejandra Barberini y a Manuela Sáenz. Más adelante regresó a la televisión con ‘Madre Luna‘ (2007) y ‘Las muñecas de la mafia‘ (2009), donde interpretó a Lucrecia Rivas. Este último personaje la acercó nuevamente a una audiencia que había crecido con la televisión de décadas anteriores, pero que también empezaba a conocerla a través de nuevas producciones.

Además, el teatro siguió siendo otra parte de su recorrido. Entre 2008 y 2012 protagonizó el monólogo ‘No seré feliz, pero tengo marido‘, una obra en la que combinaba actuación, baile y canto. Años después regresó a las tablas con ‘En cuerpo y alma: Me ericé‘ (2017-2019), espectáculo en el que volvió a reunir distintas facetas de su formación artística.

Publicidad

En 2025 hizo parte del elenco principal de ‘Cosiaca‘, producción de Teleantioquia en la que compartió elenco con John Alex Toro, y posteriormente regresó a una producción de ficción de Caracol Televisión con ‘En qué lío me metí‘, donde interpreta a Doris Pombo. Este último proyecto representa uno de sus trabajos actorales más recientes.

‘Yo me llamo’, uno de los proyectos más importantes en la vida de Amparo Grisales

Publicidad

En 2011 comenzó una etapa diferente para ‘La Diva de Divas’. Ese año llegó a la televisión colombiana ‘Yo me llamo‘, formato en el que asumió como jurado desde la primera temporada. Estuvo también en las ediciones de 2012 y 2014, pero no hizo parte de la cuarta temporada (‘La conquista de América‘), emitida en 2015. Regresó al programa en 2017 y, desde entonces, ha permanecido en la mesa de jurados.

A lo largo de los años, ‘Yo me llamo’ también le permitió acercarse a nuevas generaciones de espectadores desde un lugar diferente al de la actuación. Su experiencia musical y artística adquirida desde niña se convirtió en una herramienta para evaluar a los participantes y estudiar cada personaje. Este año el formato llegó a su undécima temporada con Amparo Grisales, César Escola y Elder Dayán Díaz como jurados, consolidando una etapa que ya suma más de una década frente a las cámaras.

Publicidad

"La magia de ‘Yo me llamo’ es, precisamente, que nunca para de sorprendernos. Cuando termina una temporada y crees que lo has visto todo, llega una nueva entrega en la que te das cuenta de que todavía falta mucho talento por descubrir (…) Además, al ser un show familiar, se convierte también en una excusa para reunir a la familia cada noche alrededor de la música y el arte. Eso me parece bello", comentó en una reciente entrevista con Vea, de El Espectador.

Las canciones de Amparo

La actriz, que participó en el video de ‘La flor de la canela‘, de Plácido Domingo, decidió darle rienda suelta a su pasión por la música y en 1993, lanzó su álbum ‘Seducción‘. El trabajo, publicado por el sello venezolano Rodven Discos, incluyó canciones como ‘Llámame‘, ‘Me muero, me muero‘, ‘Cuando te marchas‘, ‘Dosifícame‘, ‘En la oscuridad‘ y ‘La bambola‘, además de una versión en portugués de ‘Enquanto houver coração’.

Publicidad

Y así, en más de cinco décadas, el recorrido de Amparo Grisales ha pasado por distintos medios y generaciones: comenzó con pequeños papeles y espacios publicitarios, asumió personajes que quedaron en la memoria de los televidentes en Latinoamérica, hizo cine dentro y fuera del país, actuó en teatro, grabó un álbum y encontró en ‘Yo me llamo’ una nueva forma de compartir su talento y conocimientos, dejando siempre claro que el talento sumado al trabajo duro en pos de la perfección son factores determinantes a la hora de alcanzar el éxito.