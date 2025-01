Amparo Grisales de ‘Yo me llamo’ conmovió con revelación sobre la maternidad

Con el reciente estreno de la nueva temporada de Yo me llamo, la vida de Amparo Grisales ha generado gran interés en los televidentes y usuarios en redes sociales, quienes constantemente se preguntan por varios detalles de su vida personal y profesional.

La también actriz, recordada por Los pecados de Inés de Hinojosa, Madre luna, Las muñecas de la mafia, La ley del corazón, entre otras, lleva 10 años siendo parte del equipo de jurados del reality de imitación. A lo largo de los años ha estado acompañada de César Escola, quien aun permanece en el programa, y otros artistas como Yeison Jiménez, Jessi Uribe y Pipe Bueno.

¿Amparo Grisales quiso ser mamá?

En una entrevista con Jorge Alfredo Vargas, la actriz resolvió varias dudas sobre su vida personal. El presentador le preguntó: “¿te hubiera gustado ser mamá?”, a lo que ella contestó: “la verdad, no. Nunca lo pensé, nunca lo tuve presente, simplemente empecé muy pequeña mi carrera, trabajé todo el tiempo, me apasiona mi carrera, y, después, muy chiquita, con los amores que tuve de adolescente decía: ‘uy, ahora me embarco tan jovencita en un bebé y criar un bebé’”.

Amparo Grisales. Fotografía por: Captura de pantalla

Grisales, conocida como la Diva de Colombia, emprendió su etapa laboral desde muy joven y, desde entonces, no ha parado de trabajar y eso es lo que la ha hecho feliz. Asimismo, la artista reveló cómo hubiera sido como mamá y destacó la labor de las mujeres que desempeñan esa labor.

“Yo admiro a las mamás. Las mamás para mí son lo máximo, criar unos hijos me parece una labor increíble. Yo hubiese sido súper protectora, yo creo que no dejo ni que vaya al colegio, porque si así soy con mis perritos, controladora, qué susto. Me parecen unas valientes, unas heroínas totales, las admiro con todo el amor y no, no me hecho falta. Amo a mi familia, a mis hermanas, a mi hermano que está en el cielo, a mi mamá, a mi papá, o sea, una familia con mucho amor y cariño, gracias a Dios”, reveló en la charla con el presentador de Noticias Caracol.

Finalmente, la jurado de Yo me llamo aseguró: “no me arrepiento, porque mi vida ha sido muy plena, llena de experiencias maravillosas, y he logrado todo lo que he querido en mi carrera. Siempre he sido muy feliz”.