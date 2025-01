Yo me llamo Ricardo Arjona hizo llorar a Amparo Grisales: “cómo haces esto”

Anoche, se estrenó una nueva temporada de Yo me llamo, el reality de imitación más visto por los colombianos. Esta vez, Amparo Grisales y César Escola le dieron la bienvenida a Rey Ruiz como el nuevo jurado. Los tres, elegirán a los participantes que mejor se parezcan a sus artistas favoritos, no solamente en la voz, sino también en el físico.

El primer capítulo de Yo me llamo dejó una ola de comentarios en redes sociales. Aunque varios participantes demostraron su talento y gran parecido a los personajes que imitan, otros desilusionaron a los jurados.

¿Qué pasó con Amparo Grisales y Yo me llamo Arjona?

Uno de los concursantes que se presentó en el escenario fue Yo me llamo Arjona, quien interpretó Señora de las cuatro décadas. No obstante, no logró convencer a los jurados.

“Ricardo, físicamente das la ilusión, especialmente por el gorrito, me gusta la pinta, pero por ningún lado, ¿qué es ese desafine?”, dijo Amparo.

El participante contestó: “antes de irme, porque ya me siento vencedor, te traje un detalle (a Amparo). Yo también soy artesano, yo pinto. De parte mía y de todos aquellos que no tienen voz, de todos los peluditos. Por la parte de atrás te mandó un mensaje”, le dijo a la actriz.

Se trata de una pintura que hizo de una mascota que tuvo Amparo y que murió hace unos años. Detrás del retrato de Tanguito, como se llamaba el perrito, escribió un mensaje que dice: “Mami, donde estoy tengo muchos amiguitos. Desde el cielo cuido de ti. Te quiero, Tanguito”.

Esas palabras conmovieron profundamente a la actriz, quien derramó lágrimas y le agradeció al participante por ese gesto: “ay, no, pero cómo haces esto de divino, gracias, qué lindo. Que Dios bendiga tu arte y bendiga tu vida”.

La jurado le explicó a sus compañeros: “Tanguito se me fue hace 7 años, me duró 17, qué lindo detalle, lo pintó a él. La carta es divina”. El emotivo momento dejó varios comentarios en redes sociales:

“Hasta lloré”, “lindo detalle, pero de talento para el canto poco”, “qué bonito gesto”, “hermoso”, “lástima que no se parezca en nada a Ricardo Arjona”, “bonito regalo, pero nada que ver su presentación”, “le falta mucho para ser Yo me llamo Ricardo Arjona”.