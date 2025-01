Amparo Grisales de ‘Yo me llamo’: esta es la verdadera razón de su vegetarianismo

Amparo Grisales es sin duda la Diva de los colombianos. La actriz y actualmente jurado del exitoso formato musical ‘Yo me llamo’ se ha mantenido vigente en la pantalla por décadas, tanto en el cine o la televisión nacionales. Eso sin contar que también ha protagonizado piezas teatrales y ha tenido temporadas fuera del país, donde también ha trabajado en la industria extranjera.

Además de su talento, Amparo siempre ha llamado poderosamente la atención por poseer una figura atlética. Grisales, a lo largo de sus entrevistas, suele compartir con espontaneidad sus trucos para mantenerse bella y se ha referido al ejercicio, el cuidado permanente, la alimentación e incluso, ha destacado la importancia de cultivar la parte espiritual a diario.

En el plano de la alimentación, la Diva de Colombia ha manifestado ser vegetariana hace ya varias décadas. Esto quiere decir que no consume ningún alimento de origen animal y su dieta incluye verduras, proteínas (vegetales) y frutos.

Amparo Grisales, de ‘Yo me llamo’, es animalista

Sobre el vegetarianismo, Amparo habló con Jorge Alfredo Vargas, en medio de la promoción de ‘Yo me llamo’ y evidenció que su decisión de restringir alimentos provenientes de animales también tiene que ver con sus emociones.

La Grisales contó que ella es “animalista” e incapaz de matar una mosca. En este renglón, es ampliamente conocido el cariño que Amparo siente por los perros y por ello, hace parte continuamente de campañas que promueven el cuidado de estos animales, su adopción y en general, el reafirmar el mensaje de mantenerlos en buenas condiciones y brindarles amor, ya que son un miembro más de la familia y deben ser tratados como tal. Esta faceta de activista animal es claramente evidente en las redes sociales de la Diva.

Volviendo a la conversación con Jorge Alfredo Vargas se sinceró sobre erizarse, lo que ella siente cuando algo la conmueve y mencionó que los animales la llevan a sentir esto que también experimenta cuando un artista con gran talento llega a ‘Yo me llamo’.

“Me erizan los niños, los animales, amo los animales, soy vegetariana por ser animalista, amo los animales...yo no mato ni una mosca, yo la saco y le hablo y le digo fuera, pero no soy capaz de matar un animalito… yo creo que en el universo hay un equilibrio”, mencionó la actriz.

Cuando Jorge Alfredo le indagó si come algo de carne, ella respondió categórica: “Hace 40 años que no como algo animal, no hay la menor posibilidad, los bendigo todos los días a los seres de la creación”. Adicionó que cree que si se comiera un chicharrón, que no prueba desde hace 40 años: “me enfermo, mi ADN no es igual”, aunque también aclaró que “no me importa que la gente lo coma, no soy sicorrígida”.

Amparo Grisales: estos son los alimentos que consume a diario

En la conversación también mencionó que cuando decidió ser vegetariana “primero dejé los mariscos y la carne; después, dejé el pollo, dejé los pescados, luego, los quesos”. Confesó que no come pan de harinas blancas, como tampoco nada con sal refinada, ni azúcar “El azúcar es el alimento de muchas enfermedades”, mencionó y reiteró la importancia de enseñar a los niños desde pequeños a no consumirla.

Amparo prefiere la ingesta de almendras, marañones y frutos secos en general, y consume leche de estos alimentos, hecha en casa, pues las de caja tienen conservantes. También se alimenta de ensaladas verdes y bastante brócoli, así como las claras de huevos, pero nunca las yemas.

Finalmente, se refirió a alimentar la parte espiritual. Ella en particular medita a diario apenas se despierta “Me conecto con Dios y con oraciones metafísicas muy hermosas”, puntualizó la jurado de ‘Yo me llamo’.

