Amparo Grisales, de ‘Yo me llamo’, hizo reveladora confesión: “Nací casi muerta”

A lo largo de su carrera, Amparo Grisales ha sido sinónimo de fortaleza, carácter y longevidad en la televisión colombiana. Sin embargo, detrás de esa imagen imponente que ha cultivado por décadas, también hay una mujer profundamente conectada con sus emociones y sus raíces familiares. Así lo dejó ver a través de una reciente entrevista en la que habló con sobre las pérdidas que ha enfrentado y la huella imborrable que dejó en su vida su madre, Delia Patiño de Grisales.

Descubre las principales noticias del entretenimiento en Colombia y el mundo dando clic aquí

La inesperada confesión de Amparo Grisales

En una charla con Teleantioquia, la actriz y jurado de Yo me llamo recordó con cariño a su madre, fallecida en octubre de 2016 tras una infección pulmonar. “Le decía, ‘Tú fuiste la que me pariste, la que me engendraste, la que me gestaste, la que me tuviste’ y le daba las gracias siempre, siempre se las di en vida”, expresó con nostalgia. “Fue un amor muy lindo. Mejor dicho, yo creo que uno nunca olvida a la madre (…) Yo la siento que me habla, yo a veces la voy a llamar y digo, pero si no está”.

Amparo Grisales aseguró que la conexión con su madre trasciende la muerte y que aún siente su guía en lo cotidiano. Sin embargo, esa pérdida fue una entre varias que golpearon a la actriz en un corto período: primero murió su padre, luego su hermano y, al año siguiente, su madre.

“Mi papá se fue hace 10 años, al año se fue mi hermano, muy joven (...) al año se fue mi mamá (…) Y al año se me fue mi perrito Tanguito, de 17 años. Justo cuando estábamos haciendo la misa de aniversario de mi mamá (…) Así que yo le dije a Dios, ‘Por favor, ¿puedes mirar para otro lado, por favor, ya?’”, agregó la manizaleña, quien cumplirá 69 años en septiembre próximo.

En la conversación, ‘La diva de Colombia’ también reveló un episodio desconocido sobre su nacimiento, que describió como crítico. Su madre se insoló dos semanas antes del parto, complicando su llegada al mundo: “Nací casi muerta (...) y me bautizaron de emergencia el tercer día. Y yo sé que fue el amor de ella, el que me salvó. El amor de ella y los cuidados de ella”.

Ese momento, según la propia Amparo Grisales, marcó el inicio de una relación tan intensa como inquebrantable. “Yo todos los días hablo con ella. La siento en mi corazón totalmente. Sé que me coge de la mano, que me guía, que me sigue protegiendo como cuando yo era chiquita (...) Siempre está en mis oraciones y le doy gracias por todo ese amor”.