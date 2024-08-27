Ana del Castillo: así fue su inesperada reacción al hallar a un niño perdido en su concierto

Durante uno de sus conciertos recientes, la cantante vallenata Ana del Castillo protagonizó un momento que rápidamente se volvió viral en redes sociales, luego de que interrumpiera su presentación para ayudar a un niño que se encontraba perdido entre el público.

El hecho ocurrió en medio del show, cuando integrantes de su equipo le informaron sobre la situación del menor. Lejos de continuar con el repertorio como si nada ocurriera, la artista decidió detener la música y priorizar la seguridad del niño. Sin embargo, su reacción posterior fue lo que resultó llamando la atención.

Ana del Castillo y su inesperada interpretación de la canción del Bienestar Familiar

Desde el escenario, la cantante tomó al menor de la mano y lo llevó hasta el frente de la tarima con el objetivo de facilitar su identificación y ayudar a encontrar a sus familiares.

Una vez con el niño a su lado, Ana del Castillo preguntó en voz alta si alguno de los presentes era su mamá o su papá, mientras observaba al público en busca de una respuesta: “Hay un niño perdido, Gregorio Baena. ¿Dónde está el responsable? ¿La mamá? Ah, perdida está la mamá. Qué cosa tan linda”.

En medio de ese momento, y fiel a su estilo espontáneo, se produjo una escena inesperada: los músicos comenzaron a tocar las notas de Yo quiero, una canción ampliamente reconocida en Colombia por ser utilizada en los mensajes institucionales del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF). La referencia musical, asociada históricamente a campañas de protección infantil, provocó risas entre el público.

"Yo quiero que a mí me quieran, Yo quiero tener un nombre...“, fueron algunos de los fragmentos que Ana del Castillo interpretó del tema.

Minutos después, gracias a la intervención del equipo logístico y la visibilidad que dio la artista desde el escenario, los responsables del menor lograron aparecer, poniendo fin a la situación. El niño fue entregado sano y salvo, mientras el público celebró el desenlace con aplausos.

