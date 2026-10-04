Ana del Castillo será madre soltera: “Voy a tener mi hijo sola”. Ya tiene nombre y padrinos

El pasado 1 de septiembre Ana del Castillo confirmó que esperaba su primer hijo. La cantante con su estilo desenfadado, publicó una foto junto a la escultura de bronce de Diomedes Díaz, ubicada en la plaza del Parque La provincia, de Valledupar, tomando con jocosidad la noticia.

En las redes sociales muchos internautas se preguntaron por el rol del padre del bebé. En una reciente conversación con ‘La Red’ de Caracol, la intérprete de 27 años indicó que será una madre soltera y que el pequeño solo llevará los apellidos maternos. Determinada Ana dijo: "Yo no voy a ser la persona que va a recibir migajas, voy a tener a mi hijo sola, soy madre soltera y mi hijo va a llevar mis apellidos".

Hijo de Ana del Castillo tendrá nombre bíblico y dos celebridades serán sus padrinos

De igual manera, anticipó que el bebé se llamará Noah, versión del nombre bíblico Noé y recordó lo que este hombre representó para su pueblo. “Cuando ese hombre lleno de liderazgo, lleno de consolación, de cosas. Todo es bíblico, yo creo mucho en Dios”.

En la charla, la intérprete nacida el 9 de abril de 1999, mencionó que también tiene seleccionados a los padrinos de su primogénito, que serán la generadora de contenido Andrea Valdiri y el cantante vallenato Jean Carlos Centeno.

Sobre cómo le ha sentado el nuevo estado mencionó algunos quebrantos normales. “Estoy feliz porque es la primera vez que yo vivo esta experiencia, no había tenido nunca y que: ‘Ay, tengo un retraso’. Nada. Me han dado unas agrieras, me han dado dolor de cabeza, me han dado antojo de butifarra, mango con sal y limón”.

Recordó que antes de confirmar que estaba esperando bebé tuvo complicaciones de salud. “Tuve un evento en Fundación (Magdalena) Llegué tarde porque me atacó algo en las tapas de las nalgas, en el hueso como tal, y me agarró toda la pierna. Yo todavía no sabía que estaba embarazada”, explicó.

Con el embarazo no ha cancelado sus compromisos, peor admitió que si hay asuntos que han cambiado, pro ejemplo usa tacones más bajitos, ya que no le gusta dar conciertos en tenis. Su problemas anterior relacionado con la ciática le ha vuelto con la espera.

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“Ahora me volvió a dar el tema de la ciática. Ayer, pues, estuvo el médico dos días conmigo, el ginecólogo, y pues con terapias. Me dijo: ‘Yo sé que te va a doler, mira, tómate dos dolex cada seis horas’. Me ha tocado agarrar un poco más suave porque la ciática me dio más duro que nunca”, dijo a La Red.

Con la llegada de su primer hijo, Ana no descarta una idea que ha tenido desde siempre y es la de adoptar en un futuro para brindar un hogar a un niño que lo necesita. In plan que deberá esperar ahora se concentra en Noah.

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