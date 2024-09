Ana Karina Soto vivió momentos de angustia en su regreso a Colombia ¿Qué le pasó?

Ana Karina Soto estuvo ausente de sus labores en Buen día Colombia, entre otras razones, por el viaje que emprendió a Estados Unidos, donde cumplió el sueño de ver por primera vez a Chayanne en concierto.

Lo que no esperaba la presentadora, nacida en Ocaña (Norte de Santander) hace 44 años, es que su regreso al país fuera más agitado y complicado de lo que esperaba.

La “odisea” que vivió Ana Karina Soto para volver a Colombia

A través de su cuenta de Instagram, la estrella del canal RCN relató los momentos de angustia que vivió para poder tomar el vuelo que la trajo de vuelta a Bogotá.

“Salí como a las seis de la mañana y casi me deja el avión. Ustedes no se imaginan lo que yo corrí, recé, pedí, rogué y supliqué. Llegué al aeropuerto y me dicen: ‘No señorita, qué pena, pero su vuelo está a dos minutos de cerrar y no le puedo recibir la maleta. Su vuelo es internacional’ ¡Me van dando 3 infartos y unas ganas de llorar!”, explicó Ana Karina Soto por medio de una serie de historias que publicó en esta red social.

“Por fortuna, lo que son las cosas de Dios y por eso yo siempre me encomiendo a mi Virgencita de Torcoroma (...) Yo les dije: ‘No por favor, tengo que llegar a Colombia’. Me he ido como una loca a buscar un supervisor (...) La señora me ayudó, pero faltaba pasar por seguridad, buscar la sala y ya habían empezado a abordar ¡Así que corra, mi amor! Cuando llegué me di cuenta de que yo era la última, la última que se subió al avión fui yo”, agregó Soto sobre el desenlace de su aventura.

El problema que tuvo Ana Karina Soto hace poco con una aerolínea

A mediados de agosto pasado, el papá de la presentadora viajó a Bogotá para someterse a unos exámenes médicos. Sin embargo, tuvo un problema en su vuelo de regreso a Cúcuta contra el que Ana Karina se manifestó.

“Ustedes saben que mi papá estaba aquí en Bogotá en un proceso médico y tenía que viajar a Cúcuta ayer. Ya le había comprado su tiquete hace unos días y le compré su silla 12 C, lo que quedó confirmado en el check in, pero me escribió ahorita que, de un momento a otro, cuando se iba a subir al avión una de las niñas le entregó un papel el cual decía que su silla era la 31 C y lo mandó para la cola del avión”, explicó inicialmente.

“Ahora resulta que uno tiene que comprar la silla y, dependiendo de la ubicación en el avión, si estás más adelante o atrás, entonces es más cara la silla o más económica. Yo le compré 12 C, que es como en la mitad, y me lo mandan para la 31 C ¿Ustedes creen que eso es justo?”, concluyó Ana Karina Soto sobre esta situación que calificó como una falta de respeto.