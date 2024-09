Carolina Soto reveló que atraviesa por “semanas muy duras y tristes”

Carolina Soto es presentadora, empresaria, figura de redes sociales y mamá de dos hijos, lo que en algunas ocasiones le impide sacar a flote sus sentimientos y hablar al respecto ante sus millones de seguidores. Sin embargo, recientemente abrió su corazón y expuso la dificultad que la tiene baja de ánimo desde hace un par de semanas.

¿Qué pasó con Carolina Soto?

De acuerdo con lo expuesto por la conductora de Día a Día en declaraciones que recogió Publimetro, una de sus mascotas recibió un complejo diagnóstico y esto, inevitablemente, la afectó emocionalmente.

“Han sido semanas muy duras y difíciles para mí, muy tristes. Imagínense que Praga está enferma. Ustedes ya saben que ella tiene 10 años, ya está viejita, y podría vivir mucho más —Dios quiera que así sea—, pero está enfermita. Tiene un tumor, le encontraron un tumor acá en el cuello, entonces estamos en el proceso de hacerle todo el tratamiento que se debe y pidiéndole a Dios que ojalá nos la deje más tiempo ¡Eso a mí me ha dado súper duro! Han sido dos semanas que no se imaginan ¡Lo que he llorado no está escrito!”, comentó.

Por último, Carolina Soto compartió una reflexión para todas aquellas personas que, así como ella, están atravesando por una situación similar con sus mascotas, así como para quienes hayan tenido que despedirse hace poco de sus “peluditos”.

“Yo no me puedo quedar en medio de esa emoción porque tengo mi trabajo, tengo que hacer cosas, soy mamá y debo estar con ellos. Debemos asumir también que el ciclo de la vida en nuestros animalitos es más corto, entonces como que hay que empezar a meterse eso dentro de la cabeza. Vean... ya no puedo mi hablar”, concluyó la caleña de 39 años.

Carolina Soto se prepara para su época favorita del año

En días recientes, y como cada año en la misma época, se popularizó a través de redes sociales el jingle de Olímpica Estéreo que dice “desde septiembre se siente diciembre”.

Precisamente, fue este el audio que Carolina Soto utilizó para un video en el que mostró cómo, a partir del primer día de septiembre, está lista para recibir la Navidad con su respectivo gorro y una pijama con figuras de Papá Noel.

“Empezaron los “bre” ¡Qué es esta dicha! ¡Siento diciembre respirándome en la nuca! Estos son mis meses favoritos del año porque siento que el ambiente cambia ¿Quién más ama la Navidad?”, escribió la presentadora de Día a Día en su publicación de Instagram.