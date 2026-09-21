Ana Karina Soto y Pedro Palacio recordaron su mediático romance: “Fue muy bonito”

En la sección De frente con mi ex de La Red, Ana Karina Soto y Pedro Palacio compartieron anécdotas sobre su noviazgo que comenzó en 2002. Aunque su relación terminó seis años después, la presentadora y el actor tuvieron planes de matrimonio.
Ambos se conocieron cuando hicieron parte de Protagonistas de Novela de RCN. Pedro confesó que desde el primer momento se sintió atraído por Ana Karina, mientras que ella al principio lo veía más como un amigo. Con el tiempo, su amistad se transformó en un noviazgo que duró varios años. Pasaron por una primera separación, pero luego decidieron darle otra oportunidad a su relación. En la mencionada entrevista recordaron que esta segunda etapa fue muy especial, ya que pudieron disfrutar de momentos cotidianos que no habían vivido en sus primeros años juntos. “Cada uno tuvo en ese receso una relación. Y cuando nos reencontramos empezamos a vivir como lo que no habíamos vivido antes”, dijo la presentadora.
Así fue la relación de Ana Karina Soto con Pedro Palacio
Su relación era una de las más sólidas de la farándula en Colombia. Por eso, el actor le hizo una primera propuesta a Ana Karina. Ocurrió en Cúcuta, ciudad natal de la presentadora. El actor viajó hasta allí y organizó una cena en la que estuvieron presentes los padres y hermanos de Ana Karina.
Aunque aparentemente atravesaban un buen momento, tiempo después la relación se vio envuelta en una nueva crisis y decidieron tomar rumbos separados. Luego, volvieron a encontrarse. El actor recordó que tras esa nueva oportunidad que se dieron, le volvió a proponer matrimonio mientras estaban en Santa Marta. “Nos encontramos de vuelta y fue bacanísimo. Entonces, ahí sí retomamos: ‘Oye, que nos vamos a casar otra vez, vamos para adelante’”.
En medio del compromiso, Palacio tomó la decisión de viajar a Buenos Aires, Argentina, para seguir con sus estudios. El actor compartió que le sugirió a Ana Karina que lo acompañara en esta aventura, pero ella optó por quedarse en Colombia. El actor estuvo en ese país alrededor de un año. Durante ese tiempo, Soto lo visitó en dos ocasiones. Sin embargo, la distancia empezó a hacer afectar su relación. Tras varios meses de estar separados y cada uno enfocado en sus propios proyectos, los planes de matrimonio empezaron a desvanecerse. Tiempo después terminaron de manera definitiva.
Después de la ruptura, cada uno siguió su propio camino en el amor. Ana Karina se enamoró del actor Alejandro Aguilar, con quien construyó una familia junto a su hijo Dante. Mientras tanto, Pedro Palacio también encontró un nuevo amor. Con el paso del tiempo, ambos han mirado atrás y recordado esa etapa con cariño, reconociéndola como una parte significativa de sus vidas.