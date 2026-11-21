La actriz Ana Lucía Domínguez, que combina la interpretación y que pronto estará en cartelera de cines con la película ‘Palo seco’, una comedia romántica en la que comparte escena con Ricardo Abarca y Luis Ernesto Franco, se ha convertido en un figura muy popular en el mundo digital.

Domínguez continúa ofreciendo con éxito su curso ‘Protocolo’ y el libro que contiene sus consejos sobre cómo llevar una vida saludable y asegura poder revertir la edad biológica. En charla con Vea compartió algunos de los tips que ella sugiere para lucir más joven y lograr esa reversión.

“Se trata de consejos que todos podemos practicar a diario en casa”, mencionó antes de revelar esos secretos que su opinión son el punto de partida para alguien que quiere sentirse y lucir bien.

Los cinco tips para revertir la edad, según Ana Lucía Domínguez



Exposición Temprana al Sol: Al despertar, salir o abrir la ventana para que la luz del sol caiga sobre el cuerpo. “Esto regula el sueño, activa la melatonina y promueve un descanso profundo”, indica la actriz. Hidratación con Electrolitos: Beber agua con electrolitos constantemente (si no hay, añadir sal marina y unas gotas de limón, naranja o pepino). “La sed es señal de deshidratación y la hidratación es vital para el funcionamiento de órganos y células, especialmente importante en la tercera edad donde la sensación de sed disminuye”. Reducir el Tiempo de Pantallas: Dos horas antes de dormir, apagar todas las pantallas (celular, televisión, tabletas). Leer un libro es una alternativa. “Las pantallas mantienen el cerebro activo, dificultando un sueño reparador”.

4. Horario de Sueño Consistente: Dormir siempre a la misma hora y preferiblemente temprano. El sueño tardío e inconsistente es perjudicial y acelera el envejecimiento, asegura la actriz de ‘Pálpito’.

5. Ejercicio de Fuerza: Es crucial realizar actividad física, especialmente ejercicios de fuerza (no necesariamente en un gimnasio, se pueden usar ligas o botellas de agua en casa). El músculo, especialmente el de las piernas, es fundamental para la movilidad y la independencia en la vejez, previniendo caídas y la necesidad de ayuda. “El enfoque debe ser en la longevidad, no solo en la vanidad”.

Aquí más noticias que son tendencia en el entretenimiento