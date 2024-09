Ana Lucía Domínguez mostró su impresionante figura un día después de dar a luz

El pasado 6 de septiembre la actriz Ana Lucía Domínguez se convirtió en madre por primera vez, al nacer su hija Luciana. La artista antioqueña dio a luz en un hospital de Madrid, ciudad donde está residenciada junto a su esposo, Jorge Cárdenas, desde el segundo trimestre de su embarazo. “Gracias a Dios. Llegó nuestra Luciana”, decía el post con el que la pareja anunció la llegada de la pequeña. El mensaje contenía imágenes de los nuevos padres radiantes, cargando la recién nacida.

Si algo dejó claro Ana Lucía, cuando reveló que estaba embarazada en una entrevista exclusiva a Vea, fue que se sentía vital y sana y así lo reflejaban los análisis médicos que le hicieron, razón por la cual en ningún momento, dejó de ejercitarse. Además, priorizó su alimentación no consumiendo dobles porciones, sino nutriéndose saludablemente.

Ana Lucía Domínguez ya empezó a recuperar su figura

Naturalmente con el embarazo llegaron los kilos adicionales, pero al parecer, estos empiezan a quedar en el pasado. La actriz sorprendió con una imagen a solo días de su parto donde evidencia que ha comenzado a perder las libras que adquirió en el embarazo.

Se trató de una historia donde luce ropa interior clara y deja ver que con el nacimiento comenzó a recuperar su cuerpo. La actriz que ya está en casa, según lo que su esposo Jorge compartió con sus followers, pues subió un video donde se ve a la familia yendo del hospital a la casa familiar. Domínguez tampoco ha tenido problemas para lactar a su pequeña.

Hay que señalar además que Ana siempre menciona que en su alimentación incluye siempre sus probioticos de marca propia llamados Vitaseiprobiobalance, que desarrolló junto a Cárdenas en tiempos de pandemia. “Son probióticos naturales que hemos primero consumido y desarrollado y sabemos que mejora las condiciones de vida”.

“Ni antojos ni mareos, ni vómitos, al principio solo un poco de sueño, pero por la mañana me levanto super temprano muy activa, estoy haciendo ejercicio, cardio, pesas, meditación, estiramiento, no estoy comiendo por dos y en tres meses solamente me subí un kilo”, mencionó la actriz a Vea.

