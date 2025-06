Ana Ma. Orozco y Salvador del Solar revelan cómo es ser pareja y trabajar juntos

En 2024, los seguidores de Ana María Orozco, la actriz que interpretó a la mundialmente famosa Beatriz Pinzón Solano, en ‘Yo soy Betty la fea’, y Salvador del Solar, protagonista, entre otras producciones, de ‘Pantaleón y las visitadoras’ y ‘Comando élite’, anunciaron que eran pareja. La noticia ocupó los titulares de los medios del entretenimiento latinoamericano y los seguidores de ambos celebraron que estuvieran juntos.

Durante este tiempo, se les ha visto en eventos y alfombras rojas, donde muestran que están felices, pero que como siempre, son discretos a la hora de referirse a su vida privada. Ana María y Salvador aprovechan sus redes sociales para demostrar sus sentimientos.

Los actores han preferido concentrar sus declaraciones en lo que denominan la exploración, que no es otra cosa que crear juntos y disfrutar, desde la creatividad, de esos proyectos y espacios que han imaginado.Actualmente están en Colombia, donde viven por temporadas.

Ana María lleva un buen tiempo radicada en Argentina, pero visita el país para reunirse con su familia o involucrarse en algún proyecto laboral. Salvador, que vive en Perú, también pasa largas temporadas en la tierra de su pareja. Justamente están en Bogotá, compartiendo con el público el primer fruto de la exploración artística que también los une como pareja y les permite crecer como individuos.

Se trata de ‘El árbol más hermoso del mundo’, una obra en que dos extraños, muy diferentes entre sí, coinciden en un parque natural y poco a poco, empiezan a compartir reflexiones acerca de la vida y sus desafíos. Detrás de esta puesta en escena están Ana María y Salvador, quienes se conocían desde hace tiempo y que dan rienda suelta a este espacio de creación que los une como pareja y que tiene todos los ingredientes del discurrir del ser humano. “Es una obra donde no se trata de explicar todo lo que pasa, más bien que deja preguntas, reflexiones, y tiene sus tintes de humor”.

Ana María Orozco y sus personajes

Orozco ama interpretar personajes y no siente, de ninguna manera, que estos la lleven a tener catarsis o límites personales, y este rol no fue la excepción, pero además se convirtió en una especie de ejercicio en pareja, donde junto a del Solar, pudo disfrutar de uno de los cimientos de su relación. “Empezamos a explorar, a improvisar y trajimos temas que nos interesaban, que nos inquietaban y nos parecían para explorar. Ahora, la obra empieza a tener como vida propia, y como actores seguimos descubriendo cosas de los personajes. Nunca he sentido que para mí actuar sea como terapéutico. Nuestro trabajo nos encanta, cuando uno hace algo que le gusta, lo hace bien. Es muy interesante, uno trabaja con las emociones, hay mucha psicología, pero no me pasa eso, que en algún momento sienta que estoy haciendo una catarsis. Me gusta hacer personajes, siempre van a tener algo de mí, pero no más”.

Salvador también tiene una concepción de trabajo muy similar a la de su pareja. “Estoy de acuerdo con Ana, en el sentido de que nunca me ha pasado que un personaje de pronto se quede conmigo. He leído de algunos actores que dicen que no los abandonan en un tiempo y me imagino que puede pasar. A diferencia de los músicos, por ejemplo, nosotros somos nuestro propio instrumento, recurres a tu arsenal a tus experiencias, pero hay una parte que es crucial que es la imaginación. No tenemos que haber estado un campo de batalla para interpretar a un soldado. No tengo que haber estado 30 años en un Parque Nacional para poder hacer a Julián, el personaje que hago ahora en la obra. Ahí se activa la imaginación”.

“La vida no está segmentada”, Salvador del Solar

En ‘El árbol más hermoso del mundo’, que recrea la historia de un guardabosques (Salvador) y su fuerte relación con un árbol del parque, donde se encuentra al rol de Ana María, ha sido también el espacio donde han crecido como pareja, pues del Solar es claro en que las personas no se fragmentan. “La vida no está segmentada, nuestra vida es una sola y nosotros, Ana y yo, en la vida nos llevamos muy bien en la vida, en todo. La verdad que a veces uno siente tanta compatibilidad, que es algo que por un lado no se puede controlar y por otro, simplemente se puede cultivar”.

Ha sido un deleite estar juntos en una actividad que dista mucho de ser una imposición. “Nunca hemos terminado por sentir que estamos trabajando realmente en la obra, sino que estamos explorando, expresando aquello que estamos buscando. Es como creo que nos sentimos mucho más cocreadores, somos compañeros de esta expedición en lo teatral y de la vida”, puntualizó Salvador. “Es algo que se ha gestado a partir de una búsqueda conjunta”, dice la actriz bogotana, “Nosotros estábamos explorando, quizás la posibilidad de llevarlo al cine y después nos encontramos con la posibilidad teatral”.

El amor maduro y el futuro de Ana María Orozco y Salvador del Solar

Sobre el futuro no se quieren adelantar, prefieren seguir en esa búsqueda, el actor es quien más escribe y comparte sus ideas con Ana María, pues la retroalimentación le da un norte. “Tenemos un par de proyectos cinematográficos que surgen igualmente de nuestras conversaciones, de nuestra experiencia, de ver lo que nos gusta en cine. Nos encanta ver series, leer y conversamos las series y las películas. Cada uno de nosotros tiene dos hijas, las chicas están un poquito más grandes. Cuando esa parte de la maternidad y la paternidad se ha ido cumpliendo, y ves a tus hijas autónomas e independientes, casi listas para afrontar la vida, te encuentras de pronto con que se vuelve a abrir un espacio para la creatividad”, detalló el actor sobre las actividades que suele compartir con su novia.

Ella, mucho más reservada con su vida personal, también quiere seguir caminando por ese mismo sendero. “Siempre he sido muy cuidadosa con mis afectos y ahora lo lindo, digamos que estamos compartiendo con Salva es las ganas de hacer, de crear juntos. ya tenemos nuestras hijas más grandes, hemos hecho muchas cosas y queremos gestar proyectos, crear juntos, esa oportunidad para mí, es un lujo”.

Dónde y cuándo ver ‘El árbol más hermoso del mundo’

Temporada: Del 5 al 21 de junio

Lugar:Auditorio Sonia Fajardo Forero – Cra. 9 Bis No. 62-43, Ala Sur, Universidad Konrad Lorenz

Funciones: jueves, viernes y sábados – 8:00 p.m.

Entradas:A la venta en www.atrapalo.com.co

