Ana Sofía Henao vivió duro quebranto de salud: “Ignoré mi cuerpo hasta que colapsó”

Ana Sofía Henao es una de las modelos más queridas en Colombia. Muchos fanáticos la recuerdan por la época en la que aparecía en las portadas de los cuadernos escolares en los años 2000. La también empresaria y escritora ha sabido mantenerse vigente siendo la imagen de importantes marcas. Además, es activista ambiental y defensora de la belleza natural y el amor propio.

¿Qué le pasó a Ana Sofía Henao?

Esta semana, la modelo publicó un video contando el problema de salud que enfrentó hace un mes: “Ignoré mi cuerpo hasta que colapsó. Nuestra chiquita trajo un virus a la casa, como es normal, y nos enfermamos. Yo decía: ‘Yo no puedo estar enferma para el cumpleaños de mi esposo, para el mío, no puedo estar enferma porque después tengo una producción y unas fotos muy importantes, una campaña increíble’, y aun así, me enfermé, me dio el virus. Pasé así mi cumpleaños, enferma en la cama”, contó.

Un día que tenía un compromiso importante, su estado de salud desmejoró: “me esta nebulizando, tenía muchísima tos, pero la di toda, me tomé mis medicamentos y tenía lo mejor y más importante que era actitud, al principio dije: ‘Ya estoy saliendo de este virus, estoy súper bien’, grabamos todo el día, en la tarde teníamos las fotos y otros videos, pero ya no tenía que hablar, cuando llegaron las 6 de la tarde yo ya empecé con una tos mucho más fuerte, con indisposición, creía que era cansancio de una jornada muy extenuante todo el día. Terminamos como a las 8, yo me iba a subir al carro que me iba a traer a mi casa y me empezaron a dar calambres en los pies, en las manos, un ataque de tos increíble, yo decía, ‘de aquí voy para la clínica’. Me bajé del carro, con mi maleta y me subí al ascensor y me tuve que sentar en el piso porque no daba, físicamente mi cuerpo no daba para estar de pie un minuto más”, revelo Henao, de 43 años.

“Me quedé en cama muchos días”: Ana Sofía Henao

Ese fuerte virus la obligó a hacer una pausa en su vida profesional y personal. Aunque creía que no era tan grave, sí se vio bastante afectada: “entré a la casa con un ataque de tos que no podía más, yo les dije: ‘Necesito un médico ya’. No era capaz ni de ir a urgencias, así que llamamos a un médico, me puso medicamentos y me dijo que tenía una gripa muy fuerte que estaba afectando mis pulmones, claramente mi voz, ya llevamos un mes de eso y yo todavía estoy hablando muy mal, no he podido recuperar la voz del todo, me quedé en cama muchos días, mucho tiempo, sin fuerzas, sin ánimo, hasta que dije: ‘No tengo voz, no tengo cómo comunicarme, no tengo salud, que es lo único que importa’, ha sido un momento de calma, de silencio, de escucharme, de entender mi cuerpo, y de saber que hay pausa y necesitamos pausa y no sentirnos culpables por eso. El ocio no es perder el tiempo, el cuerpo lo necesita".