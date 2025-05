Ana Victoria Beltrán se defendió de acusaciones en su contra: “me da miedo”

Recientemente, Ana Victoria Beltrán publicó un video en sus redes sociales para hacer públicas unas delicadas amenazas que ha recibido durante las últimas semanas. La actriz reveló que atraviesa un momento difícil en sus negocios y denunció que está siendo víctima de acusaciones deshonrosas que han afectado su nombre.

Todo ocurrió luego de que una mujer en redes sociales revela que, supuestamente, la actriz no le ha pagado un trabajo que realizó para su academia de actuación:

“Llevo bastantes meses de un pago por unas clases que ya realicé con puntualidad y mucha calidad. Me dan fechas (de pago) que no cumplen y ya realmente estoy cansada y molesta por esta situación”, dijo.

Ana Victoria Beltrán como Daniela Franco en 'Padres e hijos'. Fotografía por: Instagram

¿Qué pasó con Ana Victoria Beltrán?

La actriz rompió el silencio y se refirió a la delicada situación, contando su versión: “Jamás me he escondido, siempre he dado la cara y, después de hablarlo con mi familia, con mi círculo cercano de amigos e incluso con mis abogados, decidí salir a las redes sociales para contar mi verdad, para que no den por hecho lo que están diciendo y que el tiempo me dé la razón sobre lo que está pasando”, afirmó inicialmente en un video que publicó en su cuenta de Instagram donde tiene 356 mil seguidores.

Reconoció que, en efecto, no ha podido realizarle el pago a esa mujer que la acusó en redes sociales. Sin embargo, afirmó que, debido a esas difamaciones, su empresa se ha visto aún más afectada: “Es a estas personas a quienes no les hemos podido pagar por razones ajenas a nosotros, pero tristemente son ellas quienes nos han hecho zancadilla, cerrándonos todos los canales de pago, impidiendo que comercialicemos nuestro producto y, si tenemos que entregarlo, no nos dejan hacerlo. Han dicho públicamente que van a hacer lo que sea con tal de que nuestro producto no salga y hemos hecho de todo para poderlo realizar. Hemos aguantado lo imaginable e inimaginable. Por ejemplo, el día que estábamos conciliando con ellos, nos enviaron coronas fúnebres con nuestros nombres y el nombre de nuestra abogada”, afirmó.

Puedes leer: Las noticias que son tendencia en el mundo del entretenimiento aquí

Aseguró también que las personas detrás de esas acusaciones han dicho cosas que no son ciertas, dañando su buen nombre, el de su empresa e, incluso, el de su familia.

“Han llamado a nuestros clientes, a nuestros proveedores, a nuestros estudiantes, como una empresa criminal, creando una campaña de desprestigio contra nosotros, que no nos permite avanzar... Dicen que nos robamos el dinero, que lo tenemos escondido y que lo tenemos allí para volarnos del país en cualquier momento, y eso no es cierto”.

Finalmente, hizo una petición especial: “Quiero decirle a cada una de estas personas que ya deben parar, que no queremos más amenazas y que necesitamos trabaja. Se los pido encarecidamente. No más. Me da miedo”.