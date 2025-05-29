Ana Wills reveló cómo conoció a Gustavo Cerati. “Coincidimos varias veces”

La actriz colombiana Ana Wills sorprendió a la audiencia de The Suso’s Show al compartir una anécdota íntima sobre uno de los músicos más influyentes del rock en español: Gustavo Cerati. Durante la entrevista, transmitida por Caracol Televisión, Wills recordó cómo un encuentro fortuito cambió para siempre su manera de ver la música.

“Fue por casualidad”, confesó entre risas al presentador. Según relató, un amigo en común fue el puente que la llevó a cruzar caminos con el legendario líder de Soda Stereo. “Él me presentó y luego coincidimos varias veces en reuniones, en asados que él organizaba en su casa”, dijo, evocando con nostalgia esos momentos.

La actriz describió a Cerati como una persona cálida y cercana, lejos de la imagen de estrella distante que muchos podrían imaginar. “Era un hombre sencillo, con una vibra muy especial. Su música ya me fascinaba, pero conocerlo en persona me hizo admirarlo aún más”, afirmó.

Wills, conocida por su participación en producciones como Sin senos no hay paraíso y La Ronca de Oro, destacó que esas reuniones no fueron encuentros formales de trabajo ni eventos de lujo, sino espacios íntimos donde el músico argentino compartía su tiempo con amigos. “Lo que más me impresionó fue su humildad. Podía estar rodeado de gente hablando de cualquier cosa y él siempre estaba presente, escuchando, compartiendo”, agregó.

El testimonio de Wills generó reacciones en redes sociales, donde muchos fanáticos de Cerati agradecieron que siguieran apareciendo recuerdos y anécdotas que muestran el lado humano del ícono del rock latinoamericano, fallecido en 2014. La naturalidad con que la actriz habló del músico argentino recordó a sus seguidores que, detrás de la figura monumental que llenó estadios, había un hombre sencillo que cultivó amistades lejos de los reflectores.

La aparición de Ana Wills en The Suso’s Show también sirvió para que la actriz reflexionara sobre cómo estos encuentros marcan la vida de quienes tienen la fortuna de vivirlos. “Nunca imaginé que algo tan casual, como aceptar una invitación a un asado, me daría la oportunidad de conocer a alguien que había marcado mi adolescencia con su música”, concluyó.

Con su relato, Wills no solo rindió un homenaje discreto a Cerati, sino que recordó a la audiencia que a veces las coincidencias más simples pueden dejar las memorias más duraderas.