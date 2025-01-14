Anahí preocupa a sus seguidores por su extrema delgadez. “Es impresionante”

La actriz y cantante mexicana Anahí, recordada por su papel en Rebelde y por su exitosa trayectoria como solista, volvió a ser tema de conversación en redes sociales tras su más reciente aparición pública junto a su hermana Marichelo. Más allá del momento familiar, lo que llamó la atención de sus seguidores fue su aspecto físico: la artista lucía visiblemente delgada, lo que encendió las alarmas entre sus fanáticos.

Las imágenes que circularon rápidamente en redes sociales dieron paso a una ola de comentarios. “Anahí está esquelética, ¡pobre chica!”, escribió un usuario en X (antes Twitter), mientras otro señaló: “Muy mal las cirugías de Anahí”. En programas de espectáculos como Ventaneando, el tema también fue abordado. Pedro Sola, uno de los presentadores, afirmó: “Anahí está muy delgadita”, al comparar la figura de la artista con la de su hermana.

La preocupación no es nueva. En el pasado, Anahí habló abiertamente sobre los trastornos alimenticios que sufrió durante su adolescencia y juventud. La artista reveló que llegó a pesar apenas 35 kilos y que estuvo al borde de la muerte tras un paro cardíaco causado por la anorexia y la bulimia. Su recuperación fue lenta y dolorosa, pero a partir de entonces decidió convertirse en voz activa de campañas de concientización para quienes atraviesan situaciones similares.

Esa franqueza convirtió a la cantante en una inspiración para muchos jóvenes que han enfrentado desórdenes alimenticios. Sin embargo, su apariencia actual ha reavivado los temores de que la intérprete pueda estar atravesando nuevamente una etapa de fragilidad física.

A pesar de los rumores y las críticas, Anahí no se ha pronunciado públicamente sobre los comentarios relacionados con su peso. En sus redes sociales, suele compartir momentos con sus hijos, mensajes positivos y recuerdos de su época con RBD, banda que recientemente vivió un exitoso reencuentro en los escenarios.

La preocupación de los seguidores también refleja el fuerte vínculo emocional que mantienen con ella desde hace dos décadas. Más allá de su carrera musical y actoral, Anahí se ha consolidado como una figura querida en la cultura pop latinoamericana, y cualquier señal de vulnerabilidad en su salud genera un eco inmediato entre su público.

Por ahora, los mensajes de apoyo y cuidado abundan en redes sociales, mientras sus fans esperan que la artista se pronuncie y aclare su estado actual de salud.