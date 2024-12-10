Anamar, ex ‘Desafío’, cuestionó a Renzo como padre: “No ha hecho nada por Ethan”

A poco más de un mes del nacimiento de Ethan, hijo de Anamar y Renzo Meneses (exparticipantes del Desafío XX), la historia de conflictos entre la expareja sigue sumando capítulos. En esta ocasión, fue la antioqueña quien volvió a pronunciarse en redes sociales, donde publicó un extenso mensaje en el que señaló a su expareja de no estar presente en la vida del recién nacido.

Cabe recordar que, desde que se conoció el embarazo, la relación entre ambos estuvo marcada por acusaciones cruzadas de maltrato, infidelidad y dudas sobre la paternidad. Y aunque la llegada del niño parecía abrir la posibilidad de una reconciliación en lo personal, el mensaje difundido en las últimas horas deja en evidencia que las diferencias entre ambos persisten.

¿Qué dijo Anamar sobre Renzo?

Por medio de una historia en su cuenta de Instagram, Ana María Restrepo Gómez (nombre real) expresó de manera contundente su inconformidad frente al papel que Meneses estaría desempeñando como padre. Incluso, aseguró que el bogotano prefirió irse de viaje que disfrutar las primeras semanas de vida de su hijo.

“¿El mejor papá del mundo? En verdad fui una estúpida al querer darle un ‘papá’ a Ethan. Mientras él está en Santa Marta, yo con el bebé recién nacido estoy pasando todo el trabajo sola ¡Las noches sola, el día sola y todos los gastos sola! Para irse a la playa sí tiene plata y tiene tiempo, ¿y para el bebé?”, cuestionó.

Anamar también señaló que Renzo Meneses viajó a Medellín, recién nació Ethan, únicamente para tomarse fotos con el bebé y publicarlas en redes sociales para aparentar ante la opinión pública.

“Solo vino a tomarse fotos con Ethan y a publicarlas para limpiar su nombre y quedar bien. De resto no ha hecho nada por él. Soy yo la que cangurea todo el tiempo, soy yo la que paga todo. Hasta le di pasajes para que viniera a ayudarme con el bebé porque yo se lo pedí”, agregó.

La exparticipante, quien eliminó el mensaje a los pocos minutos por razones que aún se desconocen, concluyó su pronunciamiento con un fuerte señalamiento contra su expareja: “Quiero dejar en claro que sigue siendo la misma porquería y mal hombre”.

Esta fue la polémica publicación con la que Anamar puso en tela de juicio el rol que Renzo desempeña como padre de Ethan, su recién nacido. Fotografía por: captura de pantalla

Antecedentes entre Anamar y Renzo Meneses

La disputa pública entre ambos exparticipantes del reality comenzó a finales de 2024, cuando la paisa denunció a Meneses por presuntas agresiones físicas y maltrato emocional. Posteriormente, ella lo acusó de infidelidad, mientras él puso en duda la paternidad del bebé y solicitó una prueba de ADN.

En abril de 2025, Anamar confirmó su embarazo con un emotivo video y afirmó que sería madre soltera. Poco después dio a luz a Ethan, cuyo nacimiento generó expectativa entre seguidores del programa.

Hasta el momento, Renzo no ha respondido a las nuevas acusaciones. En anteriores declaraciones, había manifestado que estaba dispuesto a hacerse cargo de su hijo siempre que se comprobara legalmente su paternidad.