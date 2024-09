André Rieu de concierto en Bogotá: conoce a la creadora del vestuario de sus shows

André Rieu y Gosia Tarnowski se conocieron en Alemania. El músico nacido en Maastricht se presentaba en Dortmund y la estudiante de economía, que había conseguido trabajo de medio tiempo como asistente de vestuario, planchó muchas camisas ese día, incluyendo la del director. André preguntó quien lo había hecho y le aseguró que viajaría con él y la orquesta Johann Strauss, por el mundo. “Llevo 25 años trabajando con André, y con el show son 8, haciendo vestidos espectaculares para cantantes, sopranos y nuevas personas en la orquesta. Emma tenía una nueva canción y por eso le hicimos un vestido nuevo, solo para su canción.Es espectacular, porque la canción es espectacular. Hablé con el señor Rieu sobre el vestido, para mostrarle el diseño y él da el último ‘ok’. Él dice, ‘podemos hacerle esto o lo otro’”. El músico está pendiente de cada detalle de vestuario y aprueba cada prenda. Nada se escapa a su ojo.

Gosia Tarnowsk está a cargo del diseño del vestuario y de cada accesorio que lo complementa. Fotografía por: Instagram

André Rieu trabaja con Gosia Tarnowski hace 25 años

Gosia Tarnowski, nacida en Polonia, se dedica a fondo a la creación del vestuario de los espectáculos. Es un trabajo de paciencia y concentración. “Un solo vestido para las chicas de la orquesta, puede tardar hasta 60 horas. Aunque a veces puede ser muchas horas, pero otras, un vestido puede salir rápido, pero es dependiendo si es para una sola persona o para todo el grupo. Para la orquesta es más trabajo, porque todos deben sentirse cómodos con el vestuario. Hay que recordar que ellos tienen violines, están en los pianos, y la idea es que se sientan muy bien en el escenario”. La diseñadora está en todo y para todos. “Trabajo sola, porque hago el diseño, el estilo y todo yo misma, pero para que me ayuden en el montaje, tengo cuatro personas que me ayudan”. Ese trabajo incluye la revisión minuciosa de cada pieza, la adecuación del espacio para vestuario y maquillaje. Tarnowski está atenta a cualquier detalle que pueda presentarse durante cada presentación, una cremallera que se daña o algún accidente con un vestido no son problema, pues ella, de manera muy discreta, los soluciona rápidamente.

El vestuario y la puesta en escena de cada concierto de André Rieu tienen un sello especial y único, y Gosia es pieza fundamental a la hora de elegir cada accesorio que combina a la perfección con los atuendos. En esta gira, en que el público colombiano podrá disfrutar del talento de Emma Kok, es inevitable preguntarle por el característico traje azul que usó en sus conciertos en Maastricht, “un vestido como este puede llegar a costar 2200 dólares” (casi 9 millones en Colombia).