Andrea Echeverri, de Aterciopelados, contó que fue acosada: “A todas nos ha pasado”

Andrea Echeverri, conocida en la industria musical por ser la vocalista de Aterciopelados, una de las bandas de rock nacional más importantes, recordó una experiencia que vivió cuando tenía 7 años.

“Yo estaba esperando el bus, y un señor por allá se sacó el pipí”, contó en entrevista con Carlos Vargas para Vibra FM. Recordó que estaba con otras dos compañeras, y que para todas fue traumático. “Éramos tres niñas temblando”.

Echeverri fue enfática en que dicho comportamiento era un abuso, y que para la edad que tenía en ese entonces, la experiencia le dejó un “trauma total”. También mencionó que en su canción “Cosita seria” hace referencia a la incomodidad que le generó recibir comentarios no consentidos sobre su físico por parte de hombres irrespetuosos.

“Qué me dices de las cochinadas que le gritaban a uno en la calle, eso también es abuso, no sé si eso me empoderó, pero si trato de expresarme desde la música porque las mujeres hemos sido muy silenciadas, las familias normalizaban todo”, dijo en la entrevista.

La cantante siempre se ha caracterizado por apoyar a las mujeres y levantar su voz ante las injusticias. En la misma entrevista, habló también de su nuevo álbum con Aterciopelados y las canciones que le cantan a una realidad más amena.

“Estamos igual o más rebeldes que antes”

Los Aterciopelados llevan más de 30 años de carrera y este martes lanzan su décimo álbum de estudio en una etapa en la que, aseguran en una entrevista con EFE en Bogotá, están igual o incluso más rebeldes que cuando comenzaron a “rockear” en los noventa.

“Creo que estamos igual o más rebeldes, o tal vez es que hay una rebeldía diferente en cada momento de tu vida. Cuando vas por tu propio camino, que se diferencia mucho de lo que son las convenciones, de lo masivo, entonces sigues con la rebeldía de adulta, pero muy conectada con la actualidad”, expresa Andrea Echeverri, vocalista de la agrupación colombiana.

El décimo álbum de Aterciopelados se llama ‘Genes Rebeldes’, en el que la banda combina rock, blues, ritmos latinos y electrónica para darle vida a letras que hablan de identidad, resistencia y esperanza.

“Las canciones están muy chéveres porque hablan del hoy desde nuestro punto de vista e imaginándose un hoy más chévere, menos agresivo, menos violento”, agrega Echeverri.

El nuevo trabajo, que incluye canciones compuestas hace varios años y que no habían podido publicar, es además un mapa sonoro, una declaración de principios, un recordatorio de que la creatividad y el amor son fuerzas que impulsan a los Aterciopelados.

Genes alternativos

El nuevo trabajo mantiene la esencia creativa que ha tenido la banda durante más de 30 años, ese ADN alternativo que ha caracterizado su trayectoria, dice el otro líder del grupo, el bajista Héctor Buitrago.

“A nivel sonoro hay muchas fusiones de esas que acostumbramos a hacer que son atrevidas, de cumbia con electrónica, con rock and roll, con bambuco, con bolero (...) Hay como mucho atrevimiento y el disco, de todos modos, es muy divertido también. Algo que no hemos perdido es el sentido del humor”, agrega el bajista.

Echeverri, entre tanto, siente que escribió canciones feministas en este álbum, como lo viene haciendo desde hace varios años, pero considera que en este trabajo llegó a hacerlo desde “un punto (de vista) más chistoso”.

“Como que ya no estoy regañando, sino que estoy de alguna manera también compartiendo el hecho de ser mujer y tener que conquistar a tu audiencia, porque eso tiene esta carrera, como que tú tienes que seducir a tu público. Entonces de alguna manera me equiparo con las chicas sexys, pero sigo igual criticándolas y sobre todo riéndome mucho de mí misma”, explica entre risas.

La cantante considera que ser parte del “‘show business’ con esta rebeldía y (estar) muy empeñada en seguir criticando el estereotipo” hace parte del proceso personal que supone seguir creando su feminidad.

Homenaje a Gustavo Cerati

Uno de los momentos más recordados de la carrera de Echeverri fue la participación en el álbum ‘Comfort y música para volar’, de Soda Stereo, en el que cantó ‘En la ciudad de la furia’ junto a la banda argentina en ese MTV Unplugged de 1998.

Por esa razón decidieron rendir un homenaje a Gustavo Cerati, vocalista de Soda Stereo que falleció en septiembre de 2014 en Buenos Aires, con la canción ‘Eterno’.

“Para mí, Soda Stereo fue enorme, fue el primer concierto de mi vida y yo creo que ese espacio ya no lo llena nadie más (...) Yo seguí siendo fan de Soda y de la carrera de Gustavo por mucho tiempo. Tuve además la suerte de hacer ‘En la ciudad de la furia’ con ellos en ese desconectado”, expresa Echeverri.

En ese sentido, ella y Buitrago decidieron crear ‘Eterno’, canción en la que colaboran el bajista Zeta Bossio, de Soda Stereo; el guitarrista Richard Coleman, uno de los principales colaboradores de la banda argentina, y la cantante Hilda Lizarazu.

“Fue súper lindo cuando hice la canción y todos ellos aceptaron. Y ahora estoy en un proyecto de cerámica para hacer un video de la canción con mucha cerámica”, afirma la cantante, quien tiene buenos recuerdos del fallecido artista argentino.

Inteligencia artesanal

El álbum, lanzado este martes, fue presentado con el sencillo ‘Genes rebeldes’, cuyo video fue dirigido por Nicolás Caballero, quien utiliza técnicas de intervención digital para tratar de narrar el viaje del alma antes de nacer.

Echeverri explica que toda la identidad visual del álbum está marcada por ‘la IA’, es decir “la inteligencia artesanal” que le imprime la artista con su trabajo como ceramista.

“Yo sigo soñando con la arcilla, de poder seguir alternando la música con la cerámica”, concluye para resaltar el giro que ha dado su vida en los últimos años, donde el trabajo con sus manos es igual o más importante que el que hace con su voz.