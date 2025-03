Andrea Guerrero revela cómo es su relación con el director de ‘Noticias RCN’

La periodista, presentadora de deportes Andrea Guerrero, que desde hace nueve meses se desempeña como presidenta del canal Win Sports, es sin duda uno de los rostros más queridos de la pantalla colombiana. La cucuteña de 41 años habló de sus inicios en televisión en entrevista con ‘Táchalo’, revelando que cuando recibió la propuesta de Win para asumir el cargo gerencial, se llenó de temor porque padeció del famoso síndrome del impostor y pensó que no sería capaz.

Confesó que recién fue nombrada, se encerró en su oficina y lloró ante el miedo a no estar a la altura del desafío.

En la narración de lo acontecido mencionó a José Manuel Acevedo, el director y presentador de ‘Noticias RCN’, de quien hace unos meses, a finales del noviembre del 2024 exactamente, se dijo se estaría dando una nueva oportunidad en el amor.

Todo habría iniciado por una ronda de preguntas y respuestas que la conductora comenzó en sus redes sociales y uno de los cibernautas le preguntó ¿cómo está tu corazón? A lo que ella habría contestado con una imagen donde aparece junto a Acevedo.

Andrea Guerrero subió esta imagen cuando le preguntaron cómo estaba su corazón Fotografía por: Instagram

Andrea Guerrero padeció del síndrome del impostor y llamó a José Manuel Acevedo

Sin embargo, en el podcast ‘Táchalo’, Guerrero desmintió que hubiera una relación sentimental entre ellos. Fue justamente cuando se encerró en la oficina, luego de su nombramiento, que contó, que llamó a Acevedo.

“Llamo a José Manuel Acevedo, que es el director de Noticias de RCN, que es mi mejor amigo, ojo, ¿estamos?… es mi mejor amigo”, dijo la alta ejecutiva dejando claro su vínculo.

“José es mi mejor amigo”, reiteró la nortesantandereana que detalló lo que sucedió enseguida. “Llamo a José y le digo ‘no soy capaz’, empiezo a llorar, él estaba en Suecia, y por videollamada, yo lloraba, hablamos un rato, respiré y aquí vamos”, dijo Andrea, quien luego admitió la reflexión que hizo posterior a esa llamada y que le dejó una gran enseñanza.

“Por otro lado, me llega un tema personal super fuerte. Yo crecí creyendo, por mi crianza, que la felicidad es el éxito laboral y llega ese día...y pienso: ‘a mi me dijeron que esto era ser feliz, ¿dónde está?’… la felicidad no la da nada a eso...el 2024 fue super retador …”, puntualizó la directiva de Win Sports sobre un año lleno de aprendizajes.

Lo anterior quiere decir que la imagen que aportó la misma Andrea, donde se ve ella junto a su colega muy juntos, corresponde a un momento de amistad de los periodistas.

Recordemos que Guerrero estuvo casada hasta el 2020 con el banquero Alejandro Falla . Andrea tiene una hija, fruto de ese matrimonio, llamada Luna, de 10 años.

Aquí más noticias que son tendencia en el entretenimiento