Andrea Guzmán ¿Cómo la explantación de sus prótesis mamarias le salvó la vida?

El nombre de Andrea Guzmán es recordado entre el público colombiano gracias a Pedro el escamoso, Las muñecas de la mafia, La gloria de Lucho, Rigo y otras conocidas producciones de televisión.

Sin embargo, lejos de todo lo relacionado a su trabajo frente a las cámaras, la actriz se convirtió en tema de conversación por cuenta del relato que compartió sobre la explantación mamaria y cómo, sin pensarlo, retirar sus prótesis resultó ser la decisión que le salvó la vida.

¿Por qué Andrea Guzmán retiró sus prótesis mamarias?

La bogotana entró al quirófano en noviembre de 2024, luego de un cuidadoso proceso de elección del cirujano que la hiciera sentir cómoda y segura. Y aunque en su momento no tenía clara la magnitud de esta decisión, resultó siendo una de las más importantes en su vida.

Así lo aseguró la propia Andrea Guzmán en una entrevista que concedió a Buen día Colombia, matutino del Canal RCN.

“Esta decisión no la tomé por las mismas razones de otras colegas o mujeres. La verdad es que yo no sabía que algunos síntomas que tenía eran por eso, sino que simplemente me explanté porque debía cambiar las prótesis. Por sorpresa, cuando me explanto me doy cuenta de que se me quitan un montón de problemas de salud”, explicó inicialmente.

“Vivía con muchos dolores de cabeza, me dolía mucho el cuerpo y me costaba levantarme en la mañana. Me sentía agotada y aun así me levantaba, y lo relacionaba con cualquier otra cosa, menos con las prótesis. Incluso, tenía un tic en uno de mis ojos que se quitó y así es cómo me doy cuenta de que todo eso sí tenía que ver con mis prótesis. Ahí me cambió la energía y fue evidente”, agregó Andrea Guzmán