Andrea Serna completó sus semanas para pensionarse. “He trabajado sin parar”

La reconocida presentadora Andrea Serna sorprendió a sus seguidores al revelar que ya completó las semanas exigidas por la ley para pensionarse en Colombia. Sin embargo, la también modelo y empresaria aclaró que aún no cumple la edad mínima para acceder a la jubilación por vejez.

En una conversación reciente con medios locales, Serna, de 48 años, explicó que haber trabajado desde muy joven le permitió alcanzar pronto las 1.300 semanas de cotización requeridas. “Desde muy chiquita he trabajado sin parar, así que las semanas ya están completas. Lo que me falta ahora son los años… todavía no llego a la edad para pensionarme”, dijo la presentadora, según declaraciones recogidas por Pulzo.

En Colombia, el sistema pensional exige que las mujeres tengan 57 años de edad para acceder a su pensión, además de cumplir con el mínimo de semanas cotizadas. Esto significa que, aunque Serna ya superó el requisito de tiempo trabajado, deberá esperar alrededor de nueve años para reclamar su jubilación.

Andrea Serna, conocida por su trayectoria en programas como El Desafío y Protagonistas de Nuestra Tele, también aprovechó para reflexionar sobre el valor del ahorro y la disciplina laboral. “Cuando uno empieza joven no piensa en estas cosas, pero el tiempo pasa volando. Hoy me alegra haber sido constante, porque eso me da tranquilidad para el futuro”, expresó.

El caso de Serna ha generado conversación en redes sociales, donde varios usuarios destacaron su ejemplo de responsabilidad financiera y compromiso profesional. Algunos incluso recordaron que muchas figuras públicas de su generación todavía están lejos de cumplir las semanas necesarias, a diferencia de la presentadora.

Más allá del aspecto legal, el testimonio de Andrea Serna pone sobre la mesa el debate sobre el sistema pensional en Colombia, que en los últimos años ha enfrentado propuestas de reforma para ampliar la cobertura y garantizar la sostenibilidad. Por ahora, la presentadora continuará enfocada en su carrera televisiva, pero su anuncio sirve como recordatorio de la importancia de planear el retiro laboral desde temprano.