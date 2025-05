Andrea Serna recordó delicada cirugía que tuvo. Así fue su recuperación

La presentadora colombiana Andrea Serna, se ha sometido a varias cirugías a lo largo de su vida, principalmente por motivos de salud. Hace más de seis años, durante una resonancia realizada por un dolor de cuello, se detectaron nódulos en su glándula tiroides. Aunque inicialmente no estaban relacionados con su consulta, estos nódulos fueron monitoreados durante un par de años. Debido a cambios en su tamaño y características, se determinó que era necesario extirparlos junto con la tiroides completa.

Andrea ha compartido abiertamente su experiencia, mostrando la cicatriz resultante de la cirugía en su cuello. Para minimizar su visibilidad, siguió cuidados específicos como cubrirla con micropore durante seis meses, aplicar bloqueador solar constantemente y realizar masajes en la zona una vez autorizado por su médico.

En una dinámica de preguntas y respuestas en su cuenta oficial de Instagram, en la que tiene casi 4 millones de seguidores, Serna respondió algunas inquietudes sobre su operación y recuperación. “Entré al quirófano con la incertidumbre, incluso mentalizada, porque las posibilidades de tener que hacer yodoterapia eran altas, pero mi dicha fue mucha cuando me dijeron que no. Consulté y me dieron muy buenos testimonios”, dijo la presentadora de “El Desafío”.

Andrea Serna. Fotografía por: Instagram @andreasernafotos

También habló sobre su cicatriz asegurando que no era invisible, pero logró minimizar su aspecto. “El primer año siempre la tuve tapada con micropore, después del año con full protección solar, literalmente me hacía una ‘rayita’ de bloqueador sobre ella; los masajes también son clave, incomoda al principio, pero hacen la diferencia, es como si adelgazaran la cicatriz, en la cesárea también hice lo mismo”, reveló.

Cirugía ocular para corregir la miopía

Además, Andrea se sometió a una cirugía ocular para corregir la miopía. Inicialmente, la operación fue exitosa y disfrutó de una visión clara durante aproximadamente 10 a 12 años. Sin embargo, con el tiempo, la miopía regresó, y actualmente utiliza lentes de contacto para sus actividades diarias .

Estas intervenciones reflejan su compromiso con su salud y bienestar, y su disposición a compartir sus experiencias personales con su audiencia.