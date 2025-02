Andrea Valdiri confesó que está lista para casarse de nuevo: “Solo falta el anillo”

Andrea Valdiri es una influenciadora cuya vida sentimental despierta curiosidad entre sus millones de seguidores, quienes han sido testigos de sus relaciones amorosas más recientes. Por esta razón, bastante sorpresa causó con una revelación que hizo hace pocos días sobre su futuro.

¿Andrea Valdiri está dispuesta a volver al altar?

En medio de una charla con el pódcast Si te contara, la barranquillera abrió las puertas de su intimidad y dejó al descubierto algunos secretos. Por ejemplo, se refirió a su divorcio con Felipe Saruma y advirtió que ya sanó las heridas de este complejo proceso por el que atravesó hace poco más de un año.

Así entonces, le preguntaron a Andrea Valdiri sobre la posibilidad de volver a casarse y aseguró que no se lo pensaría dos veces. Además, dejó al descubierto uno de los aspectos más importantes que espera encontrar en una futura pareja.

"Bueno... sobre si me caso, tengo que esperar a que me den el anillo. Pero yo pienso que tengo que buscar es a mi amigo, a mi mejor amigo, porque ese es al que tú le vas a contar tus problemas (...) De nada sirve que tú tengas miles de lujos y estés en una jaula de oro cuando no hay amor, cuando te sientes infeliz”, expresó inicialmente.

Otro de los ‘no negociables’ a los que se refirió Andrea Valdiri fue el de la buena relación con la familia de su próximo novio. “Debes llevarte bien con la familia porque tú te casas con la persona, pero también con su familia, entonces tiene que haber una unión de todo”, concluyó.

¿Por qué terminaron Andrea Valdiri y Felipe Saruma?

En noviembre de 2023, a los pocos días de confirmar su ruptura, ‘La Valdiri’ dejó entrever que, precisamente, habría una de sus diferencias con Saruma estaría relacionada al tema familiar.

“El amor existe, pero hay cosas que no son negociables. Yo sé de qué estoy hecha y de qué soy capaz, por eso jamás voy a tolerar la hipocresía ¿Cuántos matrimonios no duran 30 años porque la mujer aguantó cachos o malos tratos gracias a que el tipo la mantenía? Desde el comienzo hay que hablar con la verdad y en mi caso no puedo vivir en esa hipocresía porque me enfermo (...) Aprendí en este matrimonio que una relación de este tipo no es cuatro ni cinco, sino tan solo de dos, entonces las decisiones se toman solo entre esos dos”, aseveró Andrea Valdiri en aquella ocasión.