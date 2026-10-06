Andrea Valdiri contó cómo es su relación con su ex Felipe Saruma y aceptó que coincidieron

La generadora de contenido aprovechó una visita a Medellín para hablar con el pódcast ‘Tamo En Vivo’, donde indicó que fue por asuntos de trabajo a la capital antioqueña que suele visitar periódicamente.

Allí se refirió a varios aspectos de su vida tanto profesional como personal. En la charla, lo primero que contestó fue la pregunta puntual que le hicieron los anfitriones: "¿cómo hace uno para endulzar (conquistar) a una mujer adinerada y exitosa como Andrea Valdiri?" A lo que ella respondió que sus preferencias no están ligadas al dinero que tenga su pretendiente.

“Yo no sé si va a sonar super ramdon. La gente dice ‘ella siempre una mujer con poder trata de busca hombres que le brinden la talla económicamente’ (…) nosotras somos mujeres que necesitamos de nadie, la hemos guerreado desde muy jóvenes y estamos acostumbradas a que nos den amor, yo sé que no vivo del amor, pero la plata a veces no lo es todo porque yo la hago”.

Andrea Valdiri no tiene intenciones de volverse a casar

En esta misma charla la Valdiri, como se le conoce, confesó que no se ve otra vez casada. En un momento de la conversación la barranquillera surgió el tema de Felipe Saruma, su ex esposo.

Hay que mencionar que recién trascendió el rompimiento de Andrea con su novio Juan Daniel Sepúlveda, se viralizó un video en un gimnasio donde se veía a Andrea entrenando y de fondo, también se evidenciaba la presencia de Saruma. Estas imágenes derivaron incluso en rumores de una posible reconciliación. Andrea y Felipe estuvieron casados entre abril del 2022 y noviembre del 2023.

En la charla con el mencionado espacio, Andrea ratificó que en efecto, coincidió con su ex en el gimnasio. Explicó, que la coincidencia con Saruma ocurrió por un cambio en su rutina de entrenamiento, pues llevaba varios años trabajando con el mismo instructor, pero comenzó a alternar su rutina: “Kevin ha sido mi entrenador durante años. Yo dejé de ir porque comencé con el boxeo entre Medellín, Barranquilla".

Al regresar a su gimnasio de siempre, coincidió con Saruma quien estaba siendo entrenao por el mismo profesional: “Primero fue lunes que martes”, dijo admitiendo que sintió algo de tensión, pero luego continuó con su rutina habitual.

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Reiteró que pese a estar separados no tiene problemas ni conflictos de ninguna índole con su exesposo. “Yo creo que hoy en día yo me encuentro a Saruma y yo creo que nosotros no tenemos rencor de nada”, dijo señalando que de repente la gente asume que quedaron mal, pero esto no es así. "Siento que de las relaciones que yo he terminado esa ha sido una de las más sanas"

Al final puntualizó en cómo terminó con el influencer santandereano: "No todos los noviazgos terminan mal, de cierta manera, terminó bien la vaina".

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