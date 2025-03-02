Andrea Valdiri contó por qué no estará en el Carnaval de Barranquilla 2026: “Me despido”

Cada año, miles de personas disfrutan del Carnaval de Barranquilla, una de las fiestas más importantes de la capital del Atlántico. Famosos de todas partes de Colombia llegan a ‘La Arenosa’ para disfrutar de la música, el baile y el folclor.

Andrea Valdiri es una de esas figuras públicas que nunca se pierde el Carnaval de Barranquilla. Esta influencer barranquillera siempre está en el centro de la fiesta más importante de su ciudad, ya sea participando en eventos, desfiles o compartiendo cada detalle de la celebración con sus seguidores. Sin embargo, para el Carnaval de Barranquilla 2026, la creadora de contenido ha sorprendido a todos al anunciar que no estará presente en la festividad.

Esta es la razón por la que Andrea Valdiri no estará en el Carnaval de Barranquilla

En un mensaje compartido en su cuenta oficial, Valdiri fue claro al comunicar su ausencia en el Carnaval: “Me despido de los carnavales de Barranquilla. Esta vez no fue…”. La creadora de contenido explicó que su decisión no se debe a conflictos personales ni a desacuerdos con los organizadores, sino a una causa de mayor relevancia social y humana. En sus propias palabras, dijo: “Nos necesitan nuestros amigos de Córdoba, hermana. Si usted no se ha enterado, mire las noticias. El agua le llega a las familias hasta el techo”, refiriéndose a la difícil situación que enfrenta el departamento debido a las intensas lluvias e inundaciones que han dejado a muchas familias lidiando con pérdidas materiales y condiciones de emergencia.

La creadora de contenido explicó a través de sus redes sociales que se sumará a una campaña solidaria. Detalles. Fotografía por: Instagram

La influencer compartió que su enfoque estará en llevar ayuda humanitaria, incluyendo alimentos, colchones, pañales y otros artículos esenciales, a las comunidades que más lo necesitan. “Vamos a llevar camiones de comida con ternerito, la familia, unos amigos allegados. Todos nos reunimos colchones, zapatos, comida, pañales. Vamos a llevar de todo un poquito porque Córdoba nos necesita y es la prioridad”.

Además, hizo un llamado a sus seguidores para que se unan a esta noble causa y brinden su apoyo a quienes están pasando por momentos difíciles. “Primero lo primero. Voy para allá a partir de mañana, voy a comenzar a comprar las cositas, así que acompáñame a esta labor tan espectacular y espero que tú también lo puedas hacer desde casa. Los amo”.