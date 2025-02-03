¡Disfruta lo mejor de Vea! Activa las notificaciones y recibe al instante las noticias más destacadas.
Cerrar

El mundo de las estrellas

Publicidad

Home

Vea

Famosos

Andrea Valdiri es criticada por construir una habitación de lujo para su mascota

De acuerdo con una publicación de la influenciadora, su perro Maylu tiene televisor, mesa de noche y hasta nevera. Estas son las imágenes.

Por Redacción Vea
20 de septiembre de 2025
Andrea Valdiri, influenciadora y creadora de contenido digital.
Fotografía por: Instagram @andreavaldirisos

La creadora de contenido Andrea Valdiri volvió a captar la atención en redes sociales, esta vez no por sus proyectos profesionales o sus acostumbradas publicaciones familiares, sino por un gesto con el que sorprendió a miles de seguidores. La barranquillera compartió un video en el que mostró un espacio de su casa que diseñó especialmente para su perro Maylu, algo que rápidamente generó comentarios divididos.

Mientras algunos usuarios celebraron el detalle y aplaudieron el cariño que demuestra hacia su mascota, otros señalaron que se trataba de un gasto excesivo y un acto ostentoso. La polémica no tardó en viralizarse, pues el video superó rápidamente el millón de reproducciones y ocupó lugar entre las tendencias en Instagram.

Así es la habitación del perro de Andrea Valdiri

En el clip, publicado en su cuenta principal, se observa a sus hijas, Isabella y Adhara, colaborando en la organización del lugar. Ellas mismas se encargaron de mostrar a la cámara los objetos que le habían dispuesto a Maylu, entre ellos una cama personalizada, una mesa de noche, un perchero para collares y ropa, y hasta una mini nevera para conservar sus snacks.

Sigue a la Revista Vea en WhatsApp

El cuarto también cuenta con televisor y un proyector para transmitir series animadas. De hecho, en las imágenes se aprecia cómo el perro observa episodios de Paw Patrol, detalle que muchos seguidores calificaron como “la joya de la corona” del espacio. A esto se suman lámparas decorativas y mobiliario hecho a la medida, con lo que el lugar parece más cercano a una suite de hotel que a un cuarto convencional para mascotas.

Como parte de la inauguración, la pequeña Adhara entregó a Maylu un collar de perlas rosadas, descrito por ella misma como el “favorito” del perro. Este obsequio fue presentado en el marco de la celebración de Amor y Amistad, que la familia aprovechó para consentir a su mascota.

La propia Andrea Valdiri explicó en redes el motivo de la sorpresa: “Hoy celebro el amor más puro y la amistad más leal. Como se merece lo mejor, le regalamos su propia habitación con mucho amor de tu familia, para Maylu Valdiri”.

Sin embargo, no todos recibieron el gesto con el mismo entusiasmo. En los comentarios abundaron mensajes que cuestionaban la decisión, señalando que el dinero pudo destinarse a otras causas. Otros, en contraste, defendieron a la influenciadora, argumentando que estaba en su derecho de invertir en aquello que la hiciera feliz.

Redacción Vea

Por Redacción Vea

Temas:

Andrea Valdiri

Perro de Andrea Valdiri

Casa de Andrea Valdiri

Sigue a la Revista Vea en WhatsApp
Este portal es propiedad de Comunican S.A. y utiliza cookies. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso, de acuerdo con esta  política.
Aceptar