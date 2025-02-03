Andrea Valdiri es criticada por construir una habitación de lujo para su mascota

La creadora de contenido Andrea Valdiri volvió a captar la atención en redes sociales, esta vez no por sus proyectos profesionales o sus acostumbradas publicaciones familiares, sino por un gesto con el que sorprendió a miles de seguidores. La barranquillera compartió un video en el que mostró un espacio de su casa que diseñó especialmente para su perro Maylu, algo que rápidamente generó comentarios divididos.

Mientras algunos usuarios celebraron el detalle y aplaudieron el cariño que demuestra hacia su mascota, otros señalaron que se trataba de un gasto excesivo y un acto ostentoso. La polémica no tardó en viralizarse, pues el video superó rápidamente el millón de reproducciones y ocupó lugar entre las tendencias en Instagram.

Así es la habitación del perro de Andrea Valdiri

En el clip, publicado en su cuenta principal, se observa a sus hijas, Isabella y Adhara, colaborando en la organización del lugar. Ellas mismas se encargaron de mostrar a la cámara los objetos que le habían dispuesto a Maylu, entre ellos una cama personalizada, una mesa de noche, un perchero para collares y ropa, y hasta una mini nevera para conservar sus snacks.

El cuarto también cuenta con televisor y un proyector para transmitir series animadas. De hecho, en las imágenes se aprecia cómo el perro observa episodios de Paw Patrol, detalle que muchos seguidores calificaron como “la joya de la corona” del espacio. A esto se suman lámparas decorativas y mobiliario hecho a la medida, con lo que el lugar parece más cercano a una suite de hotel que a un cuarto convencional para mascotas.

Como parte de la inauguración, la pequeña Adhara entregó a Maylu un collar de perlas rosadas, descrito por ella misma como el “favorito” del perro. Este obsequio fue presentado en el marco de la celebración de Amor y Amistad, que la familia aprovechó para consentir a su mascota.

La propia Andrea Valdiri explicó en redes el motivo de la sorpresa: “Hoy celebro el amor más puro y la amistad más leal. Como se merece lo mejor, le regalamos su propia habitación con mucho amor de tu familia, para Maylu Valdiri”.

Sin embargo, no todos recibieron el gesto con el mismo entusiasmo. En los comentarios abundaron mensajes que cuestionaban la decisión, señalando que el dinero pudo destinarse a otras causas. Otros, en contraste, defendieron a la influenciadora, argumentando que estaba en su derecho de invertir en aquello que la hiciera feliz.