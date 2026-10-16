Andrea Valdiri habló del abuso que vivió: “Pensaba que todos los hombres eran malvados”

La influencer Andrea Valdiri se refería a aspectos de su vida personal y a la complejidad de las relaciones personales en medio de una charla con ‘Tamo en vivo’ cuando Yaya Muñoz, una de las anfitrionas del espacio, le preguntó por su gusto por el boxeo y si sentía temor de enfrentarse a un hombre en el ring.

En ese momento ‘La Valdiri’, como se le conoce en el mundo digital, se sinceró sobre su niñez y adolescencia y lo que la llevó a comenzar a practicar el boxeo, dejando al descubierto momentos difíciles que vivió y en donde fue víctima.

“Te voy a explicar a calzón quitao… Desde niña yo tengo una infancia bastante dura en una familia disfuncional… Yo llegaba los lunes al colegio traqueada con el ojo, porque de pronto a mi papá se le dio por el trago, la vaina, se daba trompadas con mi mamá, la maltrataba… Siempre me metía a defenderla”, comenzó recordando la ex Señora Colombia, que también dejó claro que no tiene resentimientos con nadie.

"Uno no puede guardar rencor", Andrea Valdiri

“Yo a mi papá lo amo, yo lo perdoné y si él necesita de mí en algún momento, yo voy a estar aquí… No tenemos una relación de todos los días, pero si algún día me lo vuelvo a encontrar otra vez, lo abrazo, uno no puede guardar rencor”.

Luego detalló que mientras sus amigos jugaban y se divertían, ella vivía fines de semana en medio del conflicto. “En mi etapa de mi niñez, mientras otros niños jugaban y hacían cosas de niños yo estaba los fines de semana, de viernes a domingo, que no quería que llegara, porque ese era el tema de la tomadera y la vaina (yo estaba) en el cuarto con las manitos así…Yo desde los 14 años dije: me tengo que defender de cualquier hombre que venga a mi vida, me metí en psicólogo, psiquiatra”.

En un momento de la charla la generadora de contenido reveló que fue abusada: “A mis 9 años abusó de mí un amigo de mi papá… A los 14, la rebeldía, me di muñeca con mi papá, me mandó para la clínica”.

Explicó que se fue a vivir con su hermana recién casada al tiempo que experimentó una adolescencia compleja. Se sentía conflictuada. “Yo lo he probado todo en la vida", confesó y luego se refirió a sus pensamientos a los 15 años cuando ya tomaba alcohol: "(Pensaba) No me siento salvada por mi mamá, por mi papá, me siento abandonada, nadie me quiere, no le encontraba sentido a la vida".

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Luego aprovechó para hablar del papel contundente que ocupan los padres en la crianza y cuidado de sus hijos. “La importancia de estar los padres presentes, hay padres que están ahí pero no le prestan atención a sus hijos. Nuestros hijos son como una esponja".

Con base en su experiencia Andrea lanzó un consejo: "Cuando decidas ser mamá decídelo bien… asúmela la responsabilidad…porque nosotros pagamos hoy en día todo”.

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Valdiri, quien contó tener su psicólogo de cabecera, contó que es consciente de que sus relaciones con los hombres también han estado permeadas por su conflicto interior derivado de su niñez. “Cuando yo empecé este tema a los 14 a boxear, yo tenía un problema contra hombres, yo pensaba que todos eran malvados… y si, tiene que ver hoy en día con el tema de que yo me realice con una pareja”

En la charla también dejó ver que el tatuaje que tiene en la nuca que dice “dañada de fábrica” está relacionado con todo ese daño que sufrió y que la marcó, aunque en la conversación también se refirió a la necesidad de perdonar, sanar y aprovechar para bien las experiencias de la vidas por más duras que estas sean

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Las declaraciones de Andrea Valdiri, en el video de abajo, a partir del minuto 53.