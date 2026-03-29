Andrea Valdiri le cumplió a quinceañeras de escasos recursos. Así fue la fiesta que regaló

Después de celebrar por todo lo alto el cumpleaños de su hija Isabella, en el Serrezuela de Cartagena, Andrea Valdiri quiso regalar una fiesta a otras quinceañeras que no tuvieran la posibilidad de tener una celebración en esta fecha. De esta manera, lanzó una convocatoria en sus redes sociales buscando 15 jóvenes para incluirlas en un evento para homenajearlas.

Las aspirantes solo debían enviarle sus historias y Valdiri escogería las que más la cautivaran. Así fue y el pasado 26 de marzo, Andrea cumplió su palabra y les regaló una fabulosa fiesta a 15 adolescentes, que se vistieron “de princesas” haciendo de sus 15 años una celebración inolvidable.

Andrea Valdiri regaló fiesta a quinceañeras con artistas famosos

“Hoy quiero dar gracias a cada emprendimiento, a cada artista y persona que dijo ‘sí’ sin dudarlo A quienes aportaron su talento, su tiempo, su amor y todo lo que hacen con tanto esfuerzo por el prójimo, Ustedes no solo donaron un servicio, regalaron sonrisas, cumplieron sueños y dejaron huellas en 15 corazones que nunca van a olvidar este día tan especial Gracias por creer, por sumar y por hacer parte de algo tan bonito… esto también es de ustedes”, escribió la Valdiri en sus redes sociales junto a imágenes de lo que fue la fiesta donde las jóvenes se vieron radiantes.

Todas las homenajeadas con vestidos claros de fiesta en un elegante salón, que también incluyó un banquete.

Las dos hijas de Andrea, Isabella y Adhara, estuvieron en la celebración que contó con la participación de los cantantes Karen Lizarazo, Byordy y Twister El Rey.

Antes de que la celebración, que generó lágrimas y momentos muy emotivos en las homenajeadas, culminara Andrea le regaló a cada una un kit de skincare y una celular Iphone.

Tras la celebración, Andrea madrugó para ir al aeropuerto ya que tenía un compromiso en Amazonas, donde por lo que ha dejado ver en sus historias, la ha pasado muy bien descubriendo las gastronomía de la región.

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