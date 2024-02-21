Logo Revista Vea
Andrea Valdiri reveló cuánto debe pagar Yina Calderón si se retira de Stream Fighters

Así respondió la barranquillera a la exparticipante de ‘La casa de los famosos’, quien ha insinuado en repetidas ocasiones que no se presentaría a su pelea.

Por Redacción Vea
16 de octubre de 2025
Andrea Valdiri y Yina Calderón ¿Se dará la pelea de las influenciadoras en 'Stream Fighters'?
Fotografía por: Instagram Andrea Valdiri - Instagram Yina Calderón | Edición: Revista Vea

Andrea Valdiri y Yina Calderón protagonizarán una de las peleas más comentadas de Stream Fighters 4, el evento de boxeo organizado por el streamer colombiano Westcol, que se llevará a cabo el 18 de octubre en el Coliseo Medplus de Bogotá. La contienda entre las dos figuras de redes sociales ha generado gran expectativa entre sus seguidores y entre todos aquellos que esperan verlas en el cuadrilátero.

Sin embargo, en las últimas semanas, Calderón ha insinuado en repetidas ocasiones que podría no presentarse al evento, lo que ha despertado dudas sobre su participación. Ante esto, ‘La Valdiri’ se pronunció y reveló la millonaria suma que deben pagar quienes incumplan el contrato firmado con la producción de Stream Fighters.

¿Cuánto debe pagar Yina Calderón si no se presenta a su pelea con Andrea Valdiri?

Durante una transmisión en vivo en la plataforma Kick, la barranquillera habló con sus seguidores sobre la esperada pelea y aprovechó para aclarar las condiciones del contrato que firmaron los participantes. Entre ellas, reveló un detalle que pocos conocían: el valor de la multa que tendría que pagar cualquier competidor en caso de retirarse del evento.

Al responder una pregunta de uno de los espectadores, Andrea Valdiri aseguró que la penalidad económica no es menor. “Si se retira, tiene que pagar una multa a Stream Fighters de 50.000 dólares (más de 194 millones de pesos colombianos) y esa multa es para las dos”, explicó la también empresaria.

En medio de su intervención, Valdiri lanzó un comentario dirigido a Yina Calderón, haciendo alusión a una polémica que su contrincante enfrenta por una supuesta deuda relacionada con una finca. “Y si no tienen para pagar una finca, no creo que tenga para pagar los 50.000 dólares de la multa, querida”, expresó entre risas, lo que generó todo tipo de reacciones entre los espectadores.

Por último, Andrea Valdiri añadió que no le sorprendería que su oponente decidiera no presentarse a la pelea, pues ha recibido varios mensajes advirtiéndole esa posibilidad. “Todo el mundo me ha escrito que ella va a hacer eso. Si llega a hacerlo, es una irresponsable. Ponte los pantalones, mami”, concluyó, dejando claro que espera que Yina Calderón cumpla con su compromiso en el ring de boxeo.

