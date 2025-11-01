Andrea Valdiri revivió conflicto con Laura Jaramillo y le envió fuerte mensaje

Andrea Valdiri y Laura Jaramillo volvieron a ser noticia tras reavivar un conflicto que lleva más de siete años y que ha dejado varios episodios cargados de insultos, indirectas y tensos enfrentamientos públicos. Aunque con el paso del tiempo parecía que las diferencias entre ambas influenciadoras se habían enfriado, recientes declaraciones volvieron a encender la polémica.

En esta ocasión, todo comenzó por unas palabras de Jaramillo que circularon rápidamente en redes sociales y no le cayeron nada bien a Valdiri, quien no tardó en responder con un contundente mensaje que volvió a poner su rivalidad en el centro de la conversación digital.

La nueva polémica entre Andrea Valdiri y Laura Jaramillo

En medio de una videollamada con ‘Be’, creador de contenido y exparticipante del Desafío, ‘La Valdiri’ reaccionó a las declaraciones de Laura Jaramillo, quien sugirió que estaría dispuesta a subirse al ring de boxeo por una suma de dinero.

“¿Tú por qué monda te prestas para poner a la otra cach*na a estar diciendo que yo soy moza? (...) Yo fui y la busqué en su casa hace 10 años para levantarla a trompadas y se escondió como una rat*”, se escucha decir a Andrea Valdiri.

Con evidente tono irónico, la también empresaria se refirió directamente a Laura Jaramillo al mencionar los señalamientos que por años la han acompañado desde su antigua relación con el futbolista Michael Ortega.

“¡No puedo creer que a la moza le haya ido mejor que a la mujer! Eso es una historia a la que le hace falta un pedazo y que la gente nunca pudo aclarar (…) ¡Yo no revivo muertas! En este momento no estoy haciendo favores de hacer famosa a nadie”, concluyó Andrea Valdiri, reafirmando su negativa a enfrentarse con Laura Jaramillo, tal y como ya lo hizo en el pasado con Yina Calderón durante Stream Fighters 4.

El origen del conflicto entre Andrea Valdiri y Laura Jaramillo

El enfrentamiento entre estas figuras de las redes se remonta a 2018, cuando protagonizaron uno de los escándalos más mediáticos de la farándula nacional. En ese entonces, la ruptura entre Jaramillo y el futbolista Michael Ortega —con quien estuvo casada desde 2012 y tuvo dos hijos, Thomás y Michelle— coincidió con el inicio de la relación del jugador con Valdiri, lo que desató una ola de rumores sobre un supuesto triángulo amoroso.

La controversia creció cuando circularon en redes unos videos íntimos que involucraban a Ortega y a la influenciadora barranquillera. Mientras el futbolista declaraba públicamente que Andrea Valdiri era “la mujer de su vida” y su “alma gemela”, Laura Jaramillo lo acusaba de haber destruido su hogar, señalando a Andrea como la responsable de esa ruptura.

Por su parte, Valdiri negó haber sido “la otra” y respondió con fuertes mensajes en redes sociales. “Cuando la gente habla mal de la otra persona es porque no tiene cómo defenderse. Que diga que tiene la razón, no importa. Me da lástima”, escribió en su momento, dejando claro que no tenía intención de seguir alimentando la polémica.