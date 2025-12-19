Piso 21 y Andrés Cepeda lanzan ‘Por si mañana no estoy’, un bolero dedicado al amor

Los pioneros del pop urbano, Piso 21 y el ganador del Latin Grammy Andrés Cepeda, unieron sus voces en un bolero que invita a vivir el hoy, titulado “Por Si Mañana No Estoy”.

“Que no pase el tiempo sin decir lo mucho que te amo” es la premisa que unió a uno de los grupos más influyentes de los últimos tiempos en la escena latina y a la estrella bogotana en una composición real, que define la esencia musical de cada una de sus exitosas trayectorias que se han caracterizado en promover el amor y en esta oportunidad le cantan a esa pelea con el tiempo que quiere esfumar la felicidad.

“Por Si Mañana No Estoy”, autoría de Piso 21, junto a Andrés Cepeda, cuenta con la producción de Dim, Andrés Alzate ‘El Burrito’ y Carlos Taboada ‘El Cubanito’, quienes lograron en un arreglo nostálgico encapsular esas emociones de querer vivir el presente expresándole a las personas que se quieren lo mucho que significan, creando memorias para siempre.

“Como enemigo feroz del tiempo, Piso 21 y Andrés Cepeda no quisieron terminar este 2025 sin dejar de entregar esta canción a todos sus seguidores y enamorados, para no perder ninguna oportunidad de ser felices en esta época de festividades”, concluyó el comunicado.