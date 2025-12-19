Logo Revista Vea
Piso 21 y Andrés Cepeda lanzan ‘Por si mañana no estoy’, un bolero dedicado al amor

La canción se presenta como “una declaración al amor atemporal que solo quiere atesorar el presente”, informó el equipo de la banda en un comunicado.

Por Redacción Vea
19 de diciembre de 2025
Andrés Cepeda y Piso 21
Fotografía por: Prensa Piso 21

Los pioneros del pop urbano, Piso 21 y el ganador del Latin Grammy Andrés Cepeda, unieron sus voces en un bolero que invita a vivir el hoy, titulado “Por Si Mañana No Estoy”.

“Que no pase el tiempo sin decir lo mucho que te amo” es la premisa que unió a uno de los grupos más influyentes de los últimos tiempos en la escena latina y a la estrella bogotana en una composición real, que define la esencia musical de cada una de sus exitosas trayectorias que se han caracterizado en promover el amor y en esta oportunidad le cantan a esa pelea con el tiempo que quiere esfumar la felicidad.

“Por Si Mañana No Estoy”, autoría de Piso 21, junto a Andrés Cepeda, cuenta con la producción de Dim, Andrés Alzate ‘El Burrito’ y Carlos Taboada ‘El Cubanito’, quienes lograron en un arreglo nostálgico encapsular esas emociones de querer vivir el presente expresándole a las personas que se quieren lo mucho que significan, creando memorias para siempre.

“Como enemigo feroz del tiempo, Piso 21 y Andrés Cepeda no quisieron terminar este 2025 sin dejar de entregar esta canción a todos sus seguidores y enamorados, para no perder ninguna oportunidad de ser felices en esta época de festividades”, concluyó el comunicado.

