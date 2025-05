Andrés Montoya, de Noticias Caracol, habló sobre su divorcio: “Fue difícil”

El presentador y periodista Andrés Montoya, reconocido por su trabajo en Noticias Caracol, sorprendió a sus seguidores y a los televidentes del informativo al hablar sobre uno de los capítulos más difíciles de su vida personal: su separación de Marina Ramírez, con quien compartió más de una década y tiene un hijo llamado Pedro.

¿Qué dijo Andrés Montoya sobre su divorcio?

Durante una reciente entrevista con el pódcast Sinceramente Cris, el conocido comunicador explicó que el divorcio no solo marcó un punto de quiebre en su historia sentimental, sino que también lo obligó a hacer una pausa y replantear su vida por completo.

“Cuando tú tienes una construcción con otra persona donde hubo un amor grande, que marcó una etapa importante de tu vida, pero que también trazó otra parte para el resto de tu vida, cuando en mi caso hay un hijo como es Pedro hoy (...) Eso marcó un antes y un después relevante en todos los sentidos”, expresó Andrés Montoya.

El presentador de Noticias Caracol también confesó que este ha sido uno de los momentos más transformadores que ha atravesado. Durante esta época, optó por prioriza su estabilidad emocional, luego de entender que solo desde el autocuidado podría asumir plenamente su rol como padre.

“Tuve que enfocarme en mí mismo, en estar bien yo para poder cuidar también de Pedro”, agregó.

Andrés Montoya también reflexionó sobre cómo el paso del tiempo influye cuando se enfrenta una crisis personal. Según él, cada persona puede decidir si convierte ese tiempo en su aliado para reconstruirse o lo transforma en un enemigo que la estanca. “El tiempo se convierte en el enemigo o el aliado de uno mismo cuando está enfrentando una circunstancia así”, explicó.

Aunque no ahondó en los motivos de la separación, el antioqueño dejó claro que fue una decisión conjunta con su expareja y que ambos han procurado manejar la situación con madurez, especialmente por el bienestar de su hijo.

El recuerdo de Macarena, su hija fallecida

En medio de la conversación con Sinceramente Cris, el presentador de Noticias Caracol también se refirió con sensibilidad a la pérdida de Macarena, su hija, quien falleció siendo apenas una bebé. El periodista fue enfático en que, por respeto a su intimidad y a un acuerdo mutuo con Marina Ramírez, no darán detalles sobre lo sucedido.

“Es por un acuerdo conmigo mismo, con mi relación anterior, con mi expareja, de no hablarlo públicamente y de no entrar en detalles porque no hay necesidad de hacerlo”, explicó Andrés Montoya, quien también advirtió que la recuerda con amor y que su memoria sigue presente en su vida diaria: “Es esa luz que me acompaña siempre, que me cuida siempre, a quien le dedico mis días también y que siempre estará porque estuvo, porque la soñé”.