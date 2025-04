Andrés Sandoval fue víctima de suplantación de identidad

El actor Andrés Sandoval, conocido por sus papeles en producciones como “Rosario Tijeras, ”La Reina del Flow" y “Tres Milagros”, fue víctima de suplantación de identidad en un negocio que incluía inversiones digitales en una compañía llamada Omega Pro.

Sandoval reveló en entrevista con Tropicana que dicho negocio tuvo una duración de tres años, y aunque sí generó ingresos a sus participantes, se desdibujó con el tiempo y terminó siendo una estafa. La grave situación lo llevó a presentar los respaldos y la documentación correspondiente ante la Superintendencia de Industria y Comercio de Colombia, pues quería desvincularse de cualquier acusación relacionada con las pérdidas mencionadas.

"Yo ya estaba siendo afectado económicamente por todas las cosas que estaban pasando y un familiar me ofreció esa oportunidad. Yo desde el principio lo vi y dije, ‘No sé, no estoy muy convencido, pero pues sí, necesito como moverme", dijo el actor a Tropicana, haciendo la salvedad de que, por lo sólido que fue el negocio al principio, no pensó que caería.

Utilizaron su imagen sin permiso

Sandoval también declaró que la compañía utilizaba su imagen para atraer más clientes y generar más confianza en los inversionistas, pero nunca le pidieron su autorización para hacerlo. “Mucha gente usaba mi imagen de mala manera para decir que yo era el líder”,contó admitiendo que fue una víctima más y que perdió más de 190 millones de pesos. " La gente dice que yo me enriquecí y que tumbé a todo el mundo, y no fue así“.