Andy Byron reaparece en público con su esposa tras escándalo en concierto de Coldplay

En medio del vendaval mediático que generó su protagonismo en la denominada ‘kiss cam’ del concierto de Coldplay, Andy Byron, antiguo director ejecutivo de Astronomer, vuelve a aparecer en escena. Esta vez, en compañía de Megan Kerrigan, su esposa, quien reaparece públicamente tras semanas de silencio mediático.

Descubre las principales noticias del entretenimiento en Colombia y el mundo dando clic aquí

Las nuevas imágenes de Andy Byron

Fue el Daily Mail quien publicó recientemente una serie de fotografías de la pareja paseando de forma tranquila y relajada por una zona costera. Las imágenes mostrarían a Andy y Megan caminando ambos con ropa deportiva, conversando y luciendo sus alianzas matrimoniales. En una de las escenas, incluso, se les ve disfrutando de un picnic en la playa bajo el sol otoñal de Maine (Estados Unidos), reforzando la idea de que podrían estar intentando superar la crisis que sacudió su matrimonio.

Este reencuentro público cobra relevancia si se toma en cuenta que, tras el escándalo, Megan Byron —madre de sus dos hijos— cambió su apellido a Kerrigan, y algunos medios especularon con la posibilidad de que estuviera evaluando una separación definitiva. Además, aunque se llegó a rumorar que Megan había solicitado el divorcio, no hay constancia de que se haya registrado ninguna demanda formal en Maine ni en Massachusetts hasta ahora.

Un repaso por el escándalo de Andy Byron

El origen de la polémica fue un momento captado por una ‘kiss cam’ durante un concierto de Coldplay en julio pasado. En la pantalla gigante del estadio fue proyectada una imagen en la que Byron y la entonces directora de Recursos Humanos de Astronomer, Kristin Cabot, aparecían abrazados. Sorprendidos, ambos se ocultaron bajo las gradas, y Chris Martin —el vocalista de la banda británica— llegó a bromear con que o eran “muy tímidos o estaban teniendo una aventura”. El video se viralizó rápidamente.

Las consecuencias del episodio fueron inmediatas: Byron renunció a su puesto como CEO de esta compañía y Cabot dejó su rol en Recursos Humanos. En el plano personal, la imagen pública de la familia atravesaba una tormenta de especulaciones. Algunos medios incluso señalaron que la propia empresa habría recurrido a acciones de “gestión de crisis”, e incluso contratado a figuras de la farándula para intentar mitigar el golpe reputacional.

Ahora, las imágenes recientes podrían interpretarse como un indicio de reconciliación. Lejos del frenesí mediático, la pareja parece caminar hacia algún tipo de estabilización en su relación, al menos en apariencia. Aunque muchos observadores siguen atentos al desenlace de esta historia, por ahora todo indica que ambos estarían en planes de retomar su relación.