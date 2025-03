Andy Rivera dio detalles de cómo es su relación con la novia de Jhonny Rivera, su papá

Andy Rivera, uno de los artistas más populares de la música urbana en Colombia, suele captar la atención no solo por su talento, sino también por su vida personal. En una reciente entrevista, por ejemplo, habló sobre la relación que mantiene con Jenny López, la novia de su padre, el reconocido cantante de música popular Jhonny Rivera.

Jhonny Rivera, conocido por sus éxitos en el género del despecho, inició dos años y medio una nueva etapa en su vida sentimental junto a Jenny López, y su hijo Andy Rivera, por supuesto, ha tenido la oportunidad de conocer y convivir con la joven de 22 años. Esta situación ha despertado la curiosidad entre sus seguidores, quienes se preguntan desde hace tiempo sobre la dinámica familiar y cómo se llevan entre ellos.

¿Cómo se llevan Andy Rivera y Jenny López, novia de Jhonny Rivera?

En una entrevista con la revista Vea, el intérprete de Te pintaron pajaritos habló sobre la acogida que ha recibido Jenny en su familia y el cariño que la mujer se ha ganado de todos allí.

“Ella es un amor de persona. Jenny ya es parte de la familia porque se ha hecho coger un cariño enorme de una forma muy genuina y honesta. De verdad que todos en mi casa la admiramos y la respetamos muchísimo”, aseguró Andy Rivera a este medio de comunicación.

Las palabras del artista pereirano se reflejan en los diferentes momentos que comparte en familia con Jhonny Rivera y Jenny López.

Jhonny Rivera y lo que espera de una futura novia de Andy Rivera

En la misma entrevista con Vea, le preguntamos a Jhonny sobre

“Yo no pienso en un prototipo especial, simplemente que lo haga feliz. El prototipo no lo tengo yo ni lo escojo yo, sino él directamente. Los papás podemos ver a alguien y tener cierta percepción, pero también nos equivocamos. Las apariencias engañan, uno puede ver a una persona y pensar que es perfecta, pero se equivoca; y también ocurre en el sentido contrario, cuando alguien quizá no te convence de primera vista, pero resulta siendo la persona correcta”, concluyó Jhonny Rivera.