Andy Rivera dio detalles de su relación con ‘Xime Mua’: “Ya conoce a mis papás”

Desde hace varios días, seguidores de Andy Rivera han especulado sobre el supuesto romance que habría entre el cantante de reguetón y una creadora de contenido llamada Ximena Castañeda, mejor conocida como ‘Xime Mua’.

Los rumores surgieron debido a la gran cantidad de publicaciones que han compartido juntos, así como a los románticos mensajes que han publicado en sus respectivas redes sociales.

Con la intención de resolver todas las dudas y aclarar qué tipo de relación tiene con ‘Xime Mua’, Andy Rivera realizó una transmisión en vivo y entregó todos los detalles.

¿Andy Rivera y ‘Xime Mua’ son novios?

De acuerdo con lo expuesto en redes por el artista de 30 años, todo comenzó en semanas recientes, cuando se encontró con el perfil de Ximena en TikTok y vio las diversas dedicatorias que la mujer le hacía a través de sus videos. Razón por la que no dudó en empezar a interactuar con ella.

Los primeros acercamientos entre Andy Rivera y ‘Xime Mua’ fueron por medio de mensajes a través de esta red social. Sin embargo, a los pocos días pactaron un encuentro y se conocieron en persona. Esto quedó registrado en un video que compartió el hijo de Jhonny Rivera, en el que se le ve llegar a esta primera cita con un ramo de flores.

En poco tiempo, Andy Rivera y Ximena lograron conectar de una forma natural, lo que los llevó a entablar una cercana amistad. Al punto que la influenciadora ya conoció a los papás del reguetonero, quienes la acogieron gratamente.

Por último, ambos aclararon que hasta ahora se están conociendo y no tienen ningún afán en transformar la relación que han cultivado, sino que encuentran disfrutando de esta etapa como amigos muy cercanos.

Las reacciones a la confesión hecha por Andy Rivera no se hicieron esperar y fueron cientos de seguidores los que opinaron por medio de redes sociales.

“Creo que ni siquiera ellos son conscientes de todo lo que se gustan”, “la conexión es innegable entre ellos”, “saber esto me hace sentir muy feliz por Andy porque lleva mucho tiempo soltero”, “¿ustedes no se enamorarían también de un hombre que les cante y les hable así de tierno?" y “de esta relación sí me volvería fan. Ambos se merecen y son el uno para el otro”, fueron algunos de los comentarios que recibieron en su transmisión.