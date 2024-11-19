Ángela Aguilar, abucheada en concierto de Christian Nodal. Así reaccionó el cantante

Christian Nodal vivió un momento incómodo durante su más reciente presentación en Monterrey, cuando parte del público expresó su rechazo hacia su esposa, Ángela Aguilar. El hecho ocurrió en el concierto gratuito que el intérprete de regional mexicano ofreció en la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL), con motivo del aniversario número 92 de la institución.

Lo que comenzó como una celebración terminó convirtiéndose en tema de conversación en redes sociales. En medio de su espectáculo, Nodal mencionó a Ángela y fue entonces cuando se escucharon gritos y abucheos desde las gradas. Algunos asistentes incluso corearon el nombre de Cazzu, la expareja del cantante y madre de su hija Inti.

Reacción de Christian Nodal ante abucheos a Ángela Aguilar

Ante esta reacción, Nodal se detuvo unos segundos, rió con evidente nerviosismo y luego, con semblante serio, se dirigió a los asistentes: “Mi esposa es parte del show cuando siento que el público es de confianza y yo creo que muchos están aquí para disfrutar la música, así que le vamos a dar por ahí”. Tras esas palabras, decidió continuar con el concierto y no volvió a referirse al tema.

Lo que pocos sabían en ese momento es que Ángela Aguilar se encontraba en el lugar, detrás del escenario, acompañando a su esposo. La joven artista de 21 años no apareció frente al público, pero su presencia fue confirmada en videos y fotografías que circularon posteriormente en plataformas digitales. Esto generó división entre los seguidores: mientras algunos celebraban los gritos a favor de Cazzu, otros criticaron la actitud del público hacia Aguilar, recordando que ella también ha enfrentado comentarios negativos desde que inició su relación con el cantante sonorense.

El episodio rápidamente se viralizó y encendió la conversación en redes sociales. Los fragmentos del momento fueron compartidos en distintas plataformas, así como algunos memes, críticas y mensajes de apoyo a la pareja. Hasta ahora, Ángela Aguilar no ha hecho ninguna declaración pública sobre lo ocurrido.

Por su parte, Christian Nodal trató de restarle importancia al tema. Al finalizar el concierto, compartió en sus historias de Instagram una fotografía de la mascota oficial de la UANL junto a un mensaje dirigido a los estudiantes: “Los amo un chingo”.