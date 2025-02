Ángela Aguilar apareció con drástico cambio de look. La comparan con Belinda

El nombre de Ángela Aguilar ha sido tendencia desde el año pasado cuando se hizo pública su relación con Christian Nodal, quien llevaba poco tiempo de haber terminado con Cazzu.

Desde entonces, los intérpretes de Dime cómo quieres han sido objeto de todo tipo de comentarios y críticas. Incluso, han surgido rumores en redes sociales y medios de comunicación internacionales que aseguran que, supuestamente, Christian le ha sido infiel a la hija de Pepe Aguilar.

Así se ve ahora Ángela Aguilar

Angela siempre ha sido conocida por su estilo clásico y elegante, y su cabello corto se había vuelto su sello distintivo. Sin embargo, la cantante decidió arriesgarse y experimentar con un nuevo look, sorprendiendo a sus seguidores con un cambio radical.

Ángela Aguilar Fotografía por: Instagram

La transformación de Ángela no solo abarca un cambio de color, sino también de longitud. Ahora, la cantante luce una melena rubia que le llega abajo de los hombros, lo que ha llevado a comparaciones con otras artistas como Belinda.

Como era de esperarse, el nuevo look de Ángela ha suscitado una variedad de comentarios en las redes sociales. Algunos de sus seguidores la han elogiado por reinventarse, mientras que otros la han criticado por, supuestamente, querer parecerse a Belinda, exnovia de Nodal.

“Qué linda le luce el cabello largo”, “se ve muy bien”, “se parece a Belinda con ese look, claro que la cara nada que ver”, “jamás podrá parecerse a Belinda, es bellísima”, “la versión barata de Belinda”, “no, Ángela no tiene identidad y Cristian Nodal la está haciendo parecerse a Belinda. Por qué él no la olvida”, “pues siempre se ha sabido que envidia a Belinda le tiene, antes cuando Belinda estaba con Nodal para todo la sacaba en sus entrevistas”.

La aparición de Ángela con ese nuevo look se dio en la noche del miércoles durante la Feria Estatal de León, en Guanajuato, que se llevó a cabo en el Foro Mazda. La artista, quien llevaba puesto un chaleco y pantalón color rojo de cuero y una tejana negra, iba de la mano con su esposo.

En otro video que también se viralizó en redes sociales, la artista de 21 años se muestra cantando y bailando al ritmo de la música de su esposo.