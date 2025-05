Ángela Aguilar confesó que las críticas afectaron su salud mental. “No ha sido fácil”

La historia de amor entre Ángela Aguilar y Christian Nodal ha capturado la atención del público por su intensidad, rapidez y las figuras involucradas. Se conocieron en 2018 durante la gira Jaripeo sin Fronteras, organizada por Pepe Aguilar, padre de Ángela. En esta gira, Nodal fue invitado a participar junto a Ángela y su hermano Leonardo, estableciendo así una conexión profesional y personal inicial.

En noviembre de 2020, lanzaron juntos la canción “Dime cómo quieres”, que se convirtió en un éxito en varios países y consolidó su química artística. Antes de formalizar su relación, ambos artistas tuvieron otras parejas. Christian Nodal mantuvo relaciones públicas con Belinda y, posteriormente, con Cazzu, con quien tuvo una hija. Por su parte, Ángela Aguilar tuvo una relación con Gussy Lau.

El 10 de junio de 2024, Ángela y Christian confirmaron su relación a través de una exclusiva para la revista HOLA! Américas, describiéndola como “la continuación de una historia que la vida nos hizo pausar”. El 24 de julio de 2024, la pareja contrajo matrimonio en una ceremonia íntima en la Hacienda San Gabriel de las Palmas, en Morelos, México. Pepe Aguilar expresó su orgullo y bendición hacia la unión de su hija.

¿Qué está pasando con Christian Nodal y Ángela Aguilar?

Desde que comenzaron su relación Aguilar y Nodal han sido criticados por varias razones. Uno de los temas más discutidos fue la rapidez con la que Nodal inició su relación con Ángela Aguilar tras su ruptura con la cantante argentina Cazzu, madre de su hija Inti. Cazzu afirmó haberse enterado de la nueva relación de Nodal al mismo tiempo que el público, desmintiendo las declaraciones de Ángela que aseguraban que la rapera ya sabía del romance.

Además, surgieron rumores de infidelidad cuando una influencer compartió supuestas pruebas de una relación con Nodal, incluso alegando estar embarazada de él. Estas acusaciones fueron desmentidas por la familia Aguilar y por el propio Nodal, quien aseguró que no hubo terceros en su relación con Cazzu.

¿Qué dijo Ángela Aguilar?

Hace algunos días, Ángela Aguilar compartió detalles sobre su vida matrimonial, destacando que desea “crear un hogar dentro de los viajes”, siguiendo el ejemplo de sus abuelos Flor Silvestre y Antonio Aguilar. Además, expresó su felicidad al tener “un hombre bueno” a su lado. Sin embargo, no todo ha sido bueno, y reveló que ha tenido que pagar un precio muy alto por el bullying que recibe en redes sociales.

“Soy un ser humano, tengo 21 años, viviendo una etapa con muchos miedos, ilusiones y golpes de realidad” dijo en entrevista con Pati Chapoy, agregando que perdió casi diez kilos en un mes debido al estrés que le generaba la situación. “Para mí el peso nunca ha sido algo importante en mi vida, nunca lo he cuidado, pero sí para mí es muy importante mover mi cuerpo, con mis articulaciones, tengo muchos problemas, nací defectuosa”,

La cantante reveló que, aunque ir al supermercado es uno de sus planes favoritos, últimamente no lo ha podido hacer. “Yo amo ir al súper pero recientemente me ha dado mucha ansiedad salir al publico, mucha gente que me grababan en los pasillos, no era normal, una foto con alguien, sino como que me grababan de lejos y me daban unos ataques de ansiedad, yo dejé de ir al súper un rato”, dijo.