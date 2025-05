Ángela Aguilar lanzó ‘El Equivocado’: letra y más de su nueva dedicatoria a Nodal

Ángela Aguilar sorprendió a sus seguidores con el lanzamiento de su nueva canción El Equivocado, un tema que estaría dedicado a su esposo, Christian Nodal.

La canción, estrenada el pasado 1 de mayo, ha generado diversas reacciones debido a su letra, así como al videoclip que la acompaña.

¿De qué habla ‘El equivocado’, la nueva canción de Ángela Aguilar?

Aunque la hija de Pepe Aguilar no ha confirmado oficialmente que la canción esté dedicada a Christian Nodal, la letra sugiere una conexión con su historia de amor. Versos como “me dicen de todo y que tenga cuidado, que me he enamorado del equivocado”, serían reflejo de las críticas que ha enfrentado la pareja desde el inicio de su relación.

Por otra parte, en el video musical se observa a la pareja de intérpretes disfrutar de un paseo en yate y compartir momentos de ternura y complicidad. Esto, para muchos seguidores, sugiere que ambos son protagonistas de la historia que relata El Equivocado.

Descubre las principales noticias del entretenimiento en Colombia y el mundo dando clic aquí

Es clave recordar que la relación entre Ángela Aguilar y Christian Nodal ha sido objeto de atención mediática, especialmente por la rapidez con la que formalizaron su unión y las circunstancias que rodearon su inicio. A pesar de los cuestionamientos, ambos decidieron dar rienda suelta a su amor.

Letra de ‘El equivocado’, nueva canción de Ángela Aguilar

Está bien si me creen, pero si no... también

Muy mi vida y la de cada quién

Porque este amor no lo voy a esconder

Y así se fue dando, poquito a poquito

Nos fuimos queriendo, nada estaba escrito

Me dicen de todo y que tenga cuidado

Que me he enamorado del equivocado

El equivocado me llega con flores

Y para quererlo, me sobran razones

Estando en sus brazos, me siento segura

Cómo me enamoran todas sus locuras

El equivocado es como ninguno

Y, de mi corazón, es el número uno

Y que rueda el mundo, no entienden lo nuestro

Digan lo que digan, él es el correcto

El equivocado a mí me quedó perfecto

Y así se fue dando, poquito a poquito

Nos fuimos queriendo, nada estaba escrito

Me dicen de todo y que tenga cuidado

Que me he enamorado del equivocado

El equivocado me llega con flores

Y, para quererlo, me sobran razones

Estando en sus brazos, me siento segura

Cómo me enamoran todas sus locuras

El equivocado es como ninguno

Y, de mi corazón, es el número uno

Y que rueda el mundo, no entienden lo nuestro

Digan lo que digan, él es el correcto

El equivocado a mí me quedó perfecto

A mí me quedó perfecto el equivocado