Ángela Aguilar tendría una estrategia para evitar infidelidades de Nodal

La relación entre Christian Nodal y Ángela Aguilar ha estado marcada por diversas polémicas desde su inicio, generando debates y atención mediática constante. Desde peleas e infidelidades hasta crisis matrimonial han ocupado los titulares de los medios de comunicación. Esta vez, el rumor involucra a Ángela Aguilar y posibles actitudes tóxicas que están afectando su relación con el cantante.

Una fuente anónima reveló a TV Notas que la situación es complicada, pues “en los últimos meses ha sido celosa, mandona, controladora y caprichosa con él... Todo el tiempo quiere enterarse de dónde está su marido. No lo deja ni respirar”. Parece ser que Nodal, que no tiene la mejor reputación en temas amorosos, está tomando acciones que despiertan la inseguridad de su esposa.

Tal es la desconfianza, que supuestamente la cantante tomó una medida desesperada que involucra a uno de los trabajadores de su esposo. “Hay una persona que trabaja con ellos que le avisa de todo a Ángela. Así, lo tiene bien checadito”, dijo el anónimo.

Entre tantos rumores y la presión de la familia Aguilar, no se sabe a ciencia cierta si Nodal le fue infiel a Ángela, pero lo que sí aclaró la fuente, es que la situación podría salirse de control. “Si él no calma la hormona, tendrá muchos problemas con la familia Aguilar. Y si ella no le baja 3 rayitas a sus celos, lo va a hartar y la van a mandar muy lejos”, concluyó.

¿Qué pasó entre Christian Nodal y Ángela Aguilar?

Uno de los temas más discutidos fue la rapidez con la que Nodal inició su relación con Ángela Aguilar tras su ruptura con la cantante argentina Cazzu, madre de su hija Inti. Cazzu afirmó haberse enterado de la nueva relación de Nodal al mismo tiempo que el público, desmintiendo las declaraciones de Ángela que aseguraban que la rapera ya sabía del romance.

Además, surgieron rumores de infidelidad cuando una influencer compartió supuestas pruebas de una relación con Nodal, incluso alegando estar embarazada de él. Estas acusaciones fueron desmentidas por la familia Aguilar y por el propio Nodal, quien aseguró que no hubo terceros en su relación con Cazzu.

¿Cuántos años le lleva Nodal a Ángela Aguilar?

La diferencia de edad entre Nodal y Ángela también generó controversia. En una entrevista, Nodal reveló haberse enamorado de Ángela cuando ella tenía 13 años y él 18, lo que provocó críticas en redes sociales por la naturaleza de esa confesión.

Recientemente, Ángela Aguilar fue captada en una actitud inusual durante un concierto de Nodal, lo que generó diversas reacciones en redes sociales. La familia Aguilar ha salido en defensa de Ángela y Nodal en varias ocasiones. Pepe Aguilar, padre de Ángela, desmintió rumores sobre un supuesto contrato prenupcial y criticó la difusión de información sin fundamentos.

Tanto Nodal como Ángela han abordado las críticas públicamente. Nodal expresó en entrevistas que se mantiene enfocado en su relación y carrera musical, sin dar importancia a los rumores. Por su parte, Ángela ha pedido al público que no los juzguen y ha destacado que están aprendiendo a vivir su amor.