Ángela Aguilar y la solicitud que despertó polémica entre sus críticos

El próximo 24 de julio, Ángela Aguilar y Christian Nodal celebrarán su primer aniversario de casados, motivo por el cual han sido consultados en varios medios sobre esta nueva etapa en su vida marital. En una de esas entrevistas, la hija de Pepe Aguilar se refirió al título de ‘señora’ que ahora ostenta, pese a tener solo 21 años. Sin embargo, sus palabras generaron polémica entre algunos usuarios en redes sociales.

Ángela Aguilar ya no quiere que le digan “Angelita”: “Señora González, aunque cueste más trabajo”

De acuerdo con la artista, nacida en Estados Unidos y criada en México, desde hace tiempo que se siente incómoda y molesta por aquellos que le dicen ‘Angelita’ o ‘señorita’ ¿La razón?, el anillo que presume desde que se casó con Christian González Nodal (nombre de pila del intérprete).

“A todo mundo se le olvida, inclusive a mí, que tengo 21. La gente que me conoce desde siempre me sigue diciendo ‘Angelita’, nadie me dice señora (...) A veces cuando me dicen ‘señorita’ hasta yo me ofendo ¿Disculpe usted? vea esto (el anillo). ‘Señora González’, aunque cueste más trabajo. Gracias", explicó Ángela Aguilar entre risas.

A pesar de que estas palabras fueron dichas a modo de broma, las críticas en contra de la hija de Pepe Aguilar no se hicieron esperar por parte de quienes consideraron que su postura fue “pretenciosa”. No obstante, también hubo algunos seguidores que salieron en su defensa.

“¿Quién se ha creído ella?”, “la única mujer que, a sus 21, quiere que le digan señora”, “debería presumir otro tipo de títulos y no el de señora” y “pobre Ángela. No importa lo que diga, siempre la van a querer funar”, fueron algunos de los comentarios que recibió a través de redes sociales.