Angélica Vale, Betty en ‘La fea más bella’, se hizo mastectomía para evitar cáncer. “Dolió”

Angélica Vale es una de las actrices más destacadas del entretenimiento mexicano. La intérprete fue la encargada de dar vida a Beatriz en la versión azteca que se realizó del éxito colombiano ‘Yo soy Betty la fea’.

Vale es hija del fallecido humorista Raúl Vale y de la icónica actriz de cine y televisión Angélica María. Madre e hija recién estrenaron un espacio que se llama ‘Las Marías’ donde conversan de distintos temas.

En su emisión de esta semana, Angélica Vale dio a conocer que se realizó la mastectomía preventiva. En el pódcast narró como llegó a la conclusión de que era la mejor solución para evitar el riesgo de padecer del mal que atacó a su abuela y a su madre.

Angélica Vale tenía 42% de riesgo de sufrir cáncer

“Me hizo no sé cuántos exámenes y resulta que tenía yo el 23% de posibilidades de tener cáncer de mama. Dije: ‘No, bueno’. Me dijo: ‘Mira, adelgaza, vamos a hacerte todo el rollo hormonal, no sé qué y vemos qué hacemos después’”, relató refiriéndose a los procedimientos que antecedieron a la drástica cirugía.

Cuando se encontraba en este proceso, su madre Angélica María volvió a sufrir de cáncer de mama, lo que causó mas preocupación en su hija. “En ese inter, a mi mamá le vuelve a dar cáncer de mama, por lo cual cuando yo regreso y me vuelven a hacer los exámenes, tengo un 42% de posibilidades de tener cáncer de mama”, explicó.

El aumento del porcentaje en la probabilidad de sufrir la enfermedad llevó al especialista a plantearle a la actriz, que estelarizó ‘La fan’, junto a Juan Pablo Espinosa, una alternativa fuerte. Una mastectomía. Este procedimiento consiste en extirpar las mamas para evitar que se desarrolle el cáncer de seno.

Otra de los caminos que se barajó fue la de volver a ser madre, algo que la actriz no tenía en mente y descartó.

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“Angélica, ya le diste de comer a tus hijos, ¿de qué te sirven?”, recuerda Angélica que le dijo su médico “Entonces, quítatelas, hazte una mastectomía, quítatelas. Y la verdad es que dije: ‘Bueno, sí, okay’”.

Al final la actriz reconoció que se trató de una decisión compleja y dolorosa. “Debo reconocer que ya con la bajada de peso que di, sí dije: ‘Que hagan algo con estas bubis porque estaban ya muy feítas’. Pues adelgazada, mamá, todo se cuelga. Sí, no, no, calcetín con canica”, dijo en broma.

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“No, a ver, lo importante fue la salud. Eso la verdad es que es broma. Pero sí, el hacerme la mastectomía sí dolió, obviamente, sí me dolió, sí estuve en cama un rato”, finalizó.

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