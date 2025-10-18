Angelina Jolie deja Hollywood. Revelan su nuevo destino fuera de Los Ángeles

Angelina Jolie, una de las figuras más representativas de Hollywood, se está preparando para cerrar un capítulo importante de su vida en Los Ángeles y embarcarse en un viaje completamente nuevo fuera del corazón del cine estadounidense. La actriz, directora y activista espera un estilo de vida más pacífico y global.

Después de pasar casi una década en la histórica mansión de Cecil B. DeMille en Los Feliz, que recientemente puso a la venta por alrededor de $ 25 millones, Jolie está acelerando sus planes de dejar Estados Unidos. Compró esta propiedad después de su separación de Brad Pitt, y ha servido como hogar familiar para ella y sus seis hijos durante algunos años tumultuosos llenos de batallas legales.

¿Para dónde se va Angelina Jolie?

Según medios de comunicación internacionales, la actriz de 50 años está buscando reducir el acoso mediático y priorizar una vida más privada, tranquila y enfocada en sus prioridades personales y familiares. La venta de su mansión tiene un significado simbólico que, al parecer, reflejaría su deseo de alejarse del bullicio de Hollywood y reenfocar su vida lejos de la presión que ha estado presente a lo largo de su carrera.

Los planes de Jolie la llevan a repartir su tiempo entre Nueva York, Europa y Camboya, el país del que es nacional y donde ha forjado un lazo profundo gracias a su labor humanitaria. En Nueva York, sigue al frente de su colectivo creativo y boutique de moda, Atelier Jolie, lo que demuestra que su carrera profesional sigue en marcha, aunque ahora se aleje un poco del sistema tradicional de Hollywood. Además, se dice que la actriz está buscando proyectos que no necesiten que esté radicada en Estados Unidos. En lugar de estar siempre rodando en Los Ángeles, su vida se llenará de viajes y estancias en diferentes ciudades y continentes, alineándose con sus compromisos globales y su vida familiar.

La actriz planea dejar el país que la vio crecer profesionalmente EFE/EPA/STEPHANIE LECOCQ *** Local Caption *** 54078001 Fotografía por: STEPHANIE LECOCQ

Gran parte de este cambio se debe a una decisión que Jolie tomó hace años: ella había dejado claro que quería dejar Los Ángeles una vez que sus hijos menores, los gemelos Knox y Vivienne, cumplieran 18 años en julio de 2026. Según lo que había comentado anteriormente, su permanencia en California estaba muy relacionada con la logística familiar que surgió durante su proceso de divorcio con Brad Pitt, que se oficializó a finales de 2024 tras más de ocho años de disputas legales.